Scris de Andreea Damian Publicat: 25 nov. 2026, 14:55

România a fost reprezentată la competiția de frumusețe Miss Universe 2026 de Sabina Parmac, care a prezentat un costum național inspirat din operele lui Constantin Brâncuși.

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