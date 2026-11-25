România a fost reprezentată la competiția de frumusețe Miss Universe 2026 de Sabina Parmac, care a prezentat un costum național inspirat din operele lui Constantin Brâncuși.
Ținuta a fost concepută ca un omagiu adus patrimoniului artistic românesc și operei sculptorului Consantin Brâncuși.
Costumul național, intitulat „The Journey of Infinity” („Călătoria infinitului”), a avut ca principală sursă de inspirație Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu, unul dintre cele mai cunoscute repere ale artei românești.
Creația a scos în evidență patru simboluri reprezentative din universul lui Brâncuși: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Pasărea Măiastră. Elementul central al ținutei a fost o structură tridimensională aurie, inspirată de Coloana Infinitului.
Într-un mesaj publicat pe Instagram, Sabina Parmac a explicat semnificația costumului și intenția de a promova moștenirea artistică a României în cadrul competiției.
„Mai mult decât un costum național, o celebrare a artei, identității și eternității. O bucată din istoria României, adusă la viață prin modă”, a transmis Miss România pe Instagram.
Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a câștigat titlul Miss Universe 2026, în cadrul celei de-a 75-a ediții a competiției. Concurenta, în vârstă de 27 de ani, a fost încoronată chiar în Puerto Rico, stat care a fost gazda evenimentului.