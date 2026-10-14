Tricoul lui Michael Jordan din finala NBA 1998, vândut pentru 14 milioane de dolari

Tricoul lui Michael Jordan, purtat în al doilea meci din finala NBA din 1998, a fost vândut luni pentru 14 milioane de dolari, devenind cel mai scump articol de baschet achiziționat vreodată.
Tranzacția a fost gestionată de casa de licitații Hunt Auctions și reprezintă o nouă marcă în piața memorabilelor sportive. Conform informațiilor publicate de Eurohoops, prețul obținut este al doilea cel mai mare plătit vreodată pentru un tricou sportiv, indiferent de disciplina practicat.
Cumpărătorul piesei este Ron Firman, un investitor din Miami specializat în piața imobiliară. Acesta a comentat achiziția, subliniind statutul unic al fostului baschetbalist.
Potrivit aceleiași surse, cererea pentru echipamentele din sezonul 1998 rămâne ridicată, fără semne de încetinire. Este a treia oară când un tricou al lui Jordan din acel an depășește pragul de 10 milioane de dolari. Uniforma purtată în primul meci din finală a fost vândută pentru 10,1 milioane de dolari în 2022, iar cea din al treilea meci a generat încasări de 12,3 milioane de dolari.
Contextul seriei finale
Piesa vândută provine din confruntarea dintre Chicago Bulls și Utah Jazz. Pe parcursul seriei, câștigate de Bulls cu scorul de 4-2, Michael Jordan a înregistrat o medie de 33,5 puncte pe meci, la care s-au adăugat 2,3 pase decisive și patru recuperări în fiecare partidă.
În istoria sa, Michael Jordan a participat la șase finale NBA, câștigând toate. A fost desemnat MVP-ul fiecărei dintre aceste seri finale, contribuind la două serii de trei titluri consecutive pentru Chicago Bulls, în anii 1991-1993 și 1996-1998.
Conform datelor de pe site-ul nba.com, cariera lui Jordan s-a caracterizat printr-o medie de 30,1 puncte pe meci. Recordul personal de puncte într-un singur joc este de 69, înscris împotriva echipei din Cleveland la data de 28 martie 1990.