Fontaines D.C., primul headliner Summer Well 2027. Trupa irlandeză care umple arene în toată Europa concertează pentru prima dată în România

Scris de Tabu Publicat: 26 oct. 2026, 14:39

Fontaines D.C., una dintre cele mai apreciate trupe rock ale momentului, este primul headliner confirmat la Summer Well 2027. Cu turnee sold out în toată Europa și un nou album, „Dopamine Chamber”, trupa irlandeză va concerta pentru prima dată în România, între 13 și 15 august, pe Domeniul Știrbey din Buftea.

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