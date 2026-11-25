Scris de Andreea Damian Publicat: 25 nov. 2026, 13:11

Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a câștigat titlul de Miss Universe 2026, într-o ediție aniversară a celebrului concurs de frumusețe. La 27 de ani, aceasta a intrat în istoria competiției, devenind prima femeie căsătorită și prima mamă care câștigă coroana Miss Universe.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre miss universe