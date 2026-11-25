Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a câștigat titlul de Miss Universe 2026, într-o ediție aniversară a celebrului concurs de frumusețe. La 27 de ani, aceasta a intrat în istoria competiției, devenind prima femeie căsătorită și prima mamă care câștigă coroana Miss Universe.
Miss Universe 2026 s-a ales marți, 24 noiembrie, la Coliseul José Miguel Agrelot din San Juan, Puerto Rico. La cea de-a 75-a ediție a concursului au participat 116 concurente din întreaga lume, însă reprezentanta țării gazdă a reușit să obțină titlul.
Victoria sa marchează un moment important în istoria Miss Universe, întrucât Jennifer Barreto este prima femeie căsătorită și prima mamă care câștigă competiția. Bruneta are 27 de ani, este căsătorită cu Yan Carlos Barreto Calderon, sergent în armata americană, și are o fetiță, Penelope, născută în 2019.
Victoria sa reprezintă o premieră pentru celebrul concurs de frumusețe, în condițiile în care Jennifer Barreto este prima femeie căsătorită și prima mamă care câștigă titlul de Miss Universe.
În ultimii ani, organizatorii competiției au modificat regulile de participare, permițând accesul în concurs și femeilor căsătorite, mamelor și concurentelor care depășesc limitele de vârstă impuse anterior.
Jennifer Barreto lucrează ca asistent social și s-a implicat în sprijinirea familiilor de militari, o cauză care are legătură și cu experiența sa personală, având în vedere că soțul ei este sergent în armata americană.
Tânăra a practicat și voleiul, însă, potrivit informațiilor publicate despre parcursul său, nu avea experiență în modelling și nici nu participase anterior la concursuri de frumusețe.