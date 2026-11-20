Scris de Andreea Damian Publicat: 20 nov. 2026, 14:21

Zendaya a recunoscut deschis că are un ten sensibil, predispus la mici imperfecțiuni și eczeme, așa că se ferește de rutinele complicate sau de produsele prea agresive.

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