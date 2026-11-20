Zendaya a recunoscut deschis că are un ten sensibil, predispus la mici imperfecțiuni și eczeme, așa că se ferește de rutinele complicate sau de produsele prea agresive.
Acasă, rutina ei are doar trei pași. Își curăță tenul cu un produs de curățare blând, cu clătire cu apă, aplică apoi un toner cu apă de trandafiri și hamamelis pentru calmarea pielii, iar seara sigilează hidratarea cu un ulei simplu pe bază de vitamina E.
În plus, are un truc genial și super accesibil: poartă mereu în geantă un produs hidratant, pe care îl folosește atât pe buze, pe post de gloss natural, cât și pe pomeți, ca iluminator. Dimineața, SPF-ul e sfânt și spune în toate interviurile că protecția solară e singurul lucru non-negociabil din rutina ei.
Când vine vorba de tratamente cosmetice și pregătirea pentru evenimente mari, Zendaya mărturisește că nu e fana procedurilor invazive, ci preferă masajul facial profund și drenajul limfatic. Esteticiana ei a povestit că secretul conturului facial al actriței nu este dat de aparate complicate, ci de eliberarea tensiunii din mușchii maxilarului și masajul manual, care are efect antiinflamator și stimulează circulația sanguină. Înainte de filmări sau gale, Zendaya alege măști tip sheet mask ultra-hidratante sau măști cu efect de lifting rapid pentru acel aspect proaspăt, de piele odihnită.
Zendaya evită procedurile invazive și pune accent pe pași de bază bine aplicați:
• Curățare blândă și demachiere: Îndepărtează machiajul înainte de culcare și folosește produse de curățare blânde, evitând formulele care usucă sau irită pielea.
• Tonifiere și calmare: Folosește soluții calmante, precum toner cu apă de trandafiri și hamamelis.
• Hidratare și sigilare: Nu sare peste crema hidratantă, iar seara folosește uleiuri simple, precum uleiul cu vitamina E.
• SPF zilnic: Protecția solară este pasul esențial dimineața, indiferent de context.
• Truc versatil: Poartă un produs hidratant pe care îl aplică atât pe buze, cât și pe pomeți pentru un aspect luminos.