Părul tău merită mai mult decât o simplă cutie de vopsea

Scris de Tabu Publicat: 29 oct. 2026, 12:47

Există o diferență majoră între a-ți schimba culoarea părului și a-ți îngriji cu adevărat părul în timp ce îi transformi nuanța. Mulți oameni ajung la salon sau la raftul de produse cosmetice cu același obiectiv - o culoare mai vie, mai proaspătă sau pur și simplu mai uniformă - dar aleg soluții care, pe termen lung, slăbesc firul de păr, îl usucă sau îi alterează structura. Tocmai de aceea, înțelegerea diferențelor dintre produsele disponibile pe piață poate schimba complet felul în care îți tratezi părul.

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