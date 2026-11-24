Scris de Andreea Damian Publicat: 24 nov. 2026, 10:19

Buzele care ustură la fiecare zâmbet sau care se crapă până sângerează sunt una dintre cele mai frecvente neplăceri ale iernii. Și nu e doar o problemă de aspect, chiar doare.

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