Îngrijirea buzelor în sezonul rece. Cum previi uscarea lor din cauza frigului și a vântului
Buze uscate și crăpate
Buzele care ustură la fiecare zâmbet sau care se crapă până sângerează sunt una dintre cele mai frecvente neplăceri ale iernii. Și nu e doar o problemă de aspect, chiar doare.
Iarna, buzele se usucă și crapă ușor deoarece au o piele foarte subțire și nu au glande sebacee care să producă sebum protector. Frigul, vântul și aerul uscat din încăperile încălzite accentuează pierderea apei.
Consultă un medic sau farmacist dacă buzele rămân crăpate, dureroase sau inflamate mult timp, apar fisuri în colțurile gurii, sângerări, infecții ori semne de alergie.
De ce apar buzele crăpate iarna?
Pielea buzelor e diferită de restul feței. E mult mai subțire, nu are glande sebacee care să o ungă natural și se apără greu de frig și de vânt. Iarna, mai mulți factori lucrează împotriva ei în același timp:
frigul și vântul de afară, care usucă rapid stratul superficial;
aerul uscat din casă, de la calorifere și centrală;
trecerile bruște de la frigul de afară la căldura din interior;
apa băută mai rar, pentru că iarna ne e mai puțin sete.
Ce obiceiuri agravează buzele crăpate?
Lingerea buzelor
E reflexul cel mai des întâlnit. Saliva aduce alinare câteva secunde, apoi se evaporă și ia cu ea și puțina umiditate rămasă. Buzele ajung mai uscate decât erau înainte.
Jupuitul pielițelor
Tentația e mare, dar pielițele smulse lasă răni mici, care se pot infecta și se vindecă greu. Lasă-le să se desprindă singure, sub un strat de balsam.
Respirația pe gură
Nasul înfundat din sezonul răcelilor ne face să respirăm pe gură, mai ales noaptea. Aerul care trece continuu peste buze le usucă în câteva ore.
Balsamuri cu ingrediente iritante
Unele balsamuri conțin mentol, camfor, parfum sau arome puternice. Senzația de răcoare pare să ajute, dar pe buzele deja crăpate poate întreține iritația.
Cum tratezi buzele crăpate acasă?
Îngrijirea are două scopuri: să ajuți pielea să se refacă și să o protejezi până se vindecă.
Alege un balsam cu ingrediente ocluzive, care formează un strat protector: vaselină, lanolină, ceară de albine, unt de shea.
Caută și ingrediente care susțin refacerea pielii: pantenol (provitamina B5), ceramide, uleiuri vegetale.
Aplică balsamul des în timpul zilei, mai ales înainte să ieși afară și după ce mănânci.
Seara, pune un strat mai gros, ca o mască de noapte.
Ține un umidificator în dormitor sau pune un vas cu apă lângă calorifer.
Bea apă constant pe parcursul zilei, chiar dacă nu îți e sete.
Dacă mergi la munte sau la schi, folosește un balsam de buze cu SPF. Soarele reflectat de zăpadă usucă și arde buzele la fel de mult ca vântul.
Rutina de seară pentru buze crăpate
Curăță ușor buzele de resturile de ruj sau mâncare, cu apă călduță.
Tamponează-le cu un prosop moale, fără să freci.
Aplică un strat gros de unguent reparator, pe tot conturul buzelor.
Lasă-l să acționeze toată noaptea, iar dimineața îndepărtează excesul cu blândețe.
Câteva seri la rând de rutină făcută corect aduc de obicei o diferență vizibilă, mai ales dacă în timpul zilei ai renunțat la lingerea buzelor.
Se pot exfolia buzele crăpate?
Nu cât timp sunt crăpate sau sângerează. Exfolierea pe buze rănite întârzie vindecarea și poate provoca usturimi.
După ce s-au refăcut, poți face o exfoliere blândă o dată pe săptămână, cu un scrub pentru buze sau cu o periuță de dinți moale. Aplică imediat după un strat de balsam.
Când mergi la medic pentru buze crăpate?
Buzele crăpate de frig se refac de obicei în câteva zile de îngrijire corectă. Uneori însă problema are altă cauză și are nevoie de un control. Mergi la medic sau la dermatolog dacă:
crăpăturile nu se vindecă după 2-3 săptămâni de îngrijire
apar fisuri dureroase în colțurile gurii, care revin des;
observi bășicuțe, cruste gălbui sau umflături;
uscăciunea a apărut după ce ai început un tratament nou.
Unele medicamente, alergiile la produse cosmetice sau lipsa anumitor vitamine și minerale pot da simptome asemănătoare. Doar medicul poate stabili cauza.
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