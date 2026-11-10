Curățarea dublă a corpului – merită acest pas suplimentar?

Curățarea dublă a feței este, de mult timp, o metodă populară pentru îndepărtarea machiajului, a impurităților și a excesului de sebum. Însă, pe măsură ce îngrijirea pielii se extinde dincolo de zona feței (să nu uităm, de exemplu, de îngrijirea scalpului), nu este de mirare că și restul corpului începe să atragă atenția. Pe lângă produsele exfoliante, uleiurile de corp și loțiunile hidratante preferate, a apărut o nouă tendință în duș: curățarea dublă a corpului. Având în vedere că pielea este cel mai mare organ al corpului, o atenție suplimentară este, cu siguranță, binevenită.
Odată cu popularizarea fenomenului #ShowerTok, creatorii de conținut propun curățarea dublă ca o modalitate de a îmbunătăți rutina de duș. Deși tendința poate părea nouă, practica în sine există de ani de zile. Așa cum explică dermatologul Dr. Dendy Engelman, curățarea dublă a fost mult timp asociată cu ritualurile asiatice de îngrijire a feței – în special cu cele din universul K-beauty – iar rețelele sociale nu au făcut decât să readucă această practică în atenția publicului. La fel ca în cazul feței, procesul presupune, de obicei, utilizarea inițială a unui produs de curățare pe bază de ulei, pentru a dizolva impuritățile, sebumul și reziduurile acumulate, urmată de o a doua etapă de curățare, cu un produs pe bază de apă.
Dar este oare mai bine să cureți pielea de două ori? Ar putea această dublă curățare să elimine uleiurile naturale ale pielii? Și ce se întâmplă în cazul persoanelor cu piele uscată sau sensibilă? Înainte de a adopta o nouă tendință virală în materie de frumusețe (și de a ceda tentației de a cumpăra și mai multe produse), merită să cerem părerea unui specialist. A
În continuare, află ce spun experții în îngrijirea pielii despre cea mai recentă obsesie în materie de îngrijire a corpului.
Ce este tendința de „dublă curățare” a corpului?
„Dubla curățare a corpului înseamnă, pur și simplu, să te speli de două ori în timpul aceluiași duș – aplici produsul, clătești și repeți procesul, folosind fie același produs de curățare, fie două produse diferite”, explică Engelman. „În cazul feței, dubla curățare presupune, de obicei, utilizarea unui produs pe bază de ulei, urmat de unul pe bază de apă; însă, în ceea ce privește corpul, această tendință implică, de cele mai multe ori, pur și simplu două runde de spălare cu gel de duș.”
Dermatologul dr. Pearl Ugwu-Dike notează că, de regulă, scopul este obținerea unei pielii mai curate, reducerea mirosurilor corporale și o experiență a dușului mai luxoasă. „Când vine vorba de îngrijirea corpului, cred că această practică era deja cunoscută în multe gospodării înainte de a deveni o tendință pe TikTok”, afirmă ea.
Cât de des ar trebui să procedezi astfel?
Deși poate fi tentant să recurgi la o dublă curățare la fiecare duș, dermatologii sunt de părere că acest lucru nu este necesar pentru majoritatea persoanelor. „Aș privi acest proces mai degrabă ca pe o etapă ocazională, determinată de ceea ce se află pe piele, decât ca pe un obicei pe care toată lumea trebuie să-l adopte zilnic”, afirmă Engelman. Ea explică faptul că o a doua curățare, realizată cu un produs blând, poate fi utilă pentru îndepărtarea reziduurilor persistente de cremă cu factor de protecție solară; totuși, subliniază importanța menținerii uleiurilor naturale ale pielii și a barierei de hidratare, mai ales pe măsură ce temperaturile scad.
Dr. Ugwu-Dike împărtășește această opinie, menționând că, de regulă, o singură curățare cu un gel de duș bine formulat este suficientă. Cu toate acestea, dublarea procesului poate fi benefică după un antrenament intens, care a provocat transpirație, sau atunci când trebuie îndepărtate produsele de protecție solară rezistente la apă și uleiurile de corp. Esențial este să eviți curățarea excesivă, care poate compromite bariera cutanată și poate duce la uscăciune, iritații sau chiar la declanșarea episoadelor de eczemă. „Filozofia mea este că necesitatea curățării ar trebui să fie dictată, în realitate, de ceea ce trebuie îndepărtat de pe piele”, spune ea.
Care sunt beneficiile?
Cel mai mare avantaj al curățării duble a corpului este eliminarea reziduurilor persistente care ar putea scăpa unei singure spălări. Potrivit lui Ugwe-Dike, produsele de curățare pe bază de ulei sunt deosebit de eficiente în dizolvarea cremei cu factor de protecție solară, a uleiurilor de corp și a altor produse dificil de îndepărtat, în timp ce o a doua etapă de curățare, mai blândă, ajută la îndepărtarea oricăror impurități rămase.
Dincolo de o piele mai curată, există și aspectul îngrijirii de sine. La urma urmei, cui nu-i place un plus de răsfăț în timpul unui ritual complet de duș? „Îngrijirea pielii poate fi atât funcțională, cât și un prilej de răsfăț”, afirmă Ugwe-Dike. Totuși, o curățare mai intensă nu înseamnă neapărat rezultate mai bune. „Dacă o singură spălare blândă a curățat deja pielea, o a doua spălare nu aduce neapărat vreun beneficiu suplimentar”, avertizează Engleman. De fapt, excesul poate priva pielea de uleiurile sale naturale, lăsând-o să se simtă tensionată, uscată sau iritată.