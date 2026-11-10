Curățarea dublă a corpului – merită acest pas suplimentar?

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 nov. 2026, 09:10

Curățarea dublă a feței este, de mult timp, o metodă populară pentru îndepărtarea machiajului, a impurităților și a excesului de sebum. Însă, pe măsură ce îngrijirea pielii se extinde dincolo de zona feței (să nu uităm, de exemplu, de îngrijirea scalpului), nu este de mirare că și restul corpului începe să atragă atenția. Pe lângă produsele exfoliante, uleiurile de corp și loțiunile hidratante preferate, a apărut o nouă tendință în duș: curățarea dublă a corpului. Având în vedere că pielea este cel mai mare organ al corpului, o atenție suplimentară este, cu siguranță, binevenită.

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