Arăți obosită chiar și după un somn bun? Iată cum poți reda pielii tale strălucirea naturală!

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 nov. 2026, 10:32

Acel ten luminos, atât de râvnit, s-ar putea să nu fie atât de greu de obținut. Pentru a reda strălucirea unui ten care pare tern și obosit, trebuie mai întâi să identifici cauza, iar apoi să faci câteva ajustări în rutina ta de îngrijire a pielii. O vizită la specialistul tău în estetică pentru un peeling chimic sau un tratament cu laser ar putea fi, de asemenea, o opțiune.

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