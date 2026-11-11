Arăți obosită chiar și după un somn bun? Iată cum poți reda pielii tale strălucirea naturală!
Îngrijirea tenului
Acel ten luminos, atât de râvnit, s-ar putea să nu fie atât de greu de obținut. Pentru a reda strălucirea unui ten care pare tern și obosit, trebuie mai întâi să identifici cauza, iar apoi să faci câteva ajustări în rutina ta de îngrijire a pielii. O vizită la specialistul tău în estetică pentru un peeling chimic sau un tratament cu laser ar putea fi, de asemenea, o opțiune.
Un ten tern nu este, în sine, ceva rău sau periculos, însă nimeni nu își dorește ca fața să pară uscată și obosită. Fie că îți dorești acea strălucire intensă, specifică aspectului de „piele de sticlă” (glass skin), fie că vrei pur și simplu să îți împrospătezi tenul în mod natural și să îi sporești luminozitatea, acest ghid îți oferă toate informațiile necesare pentru a reda strălucirea unui ten tern.
Ce cauzează lipsa de luminozitate a pielii?
Există numeroși factori care pot face ca tenul să pară tern, lipsit de strălucire. Raquel Medina-Cleghorn, esteticiană și fondatoare a Raquel New York, enumeră drept cauze frecvente acumularea de celule moarte la suprafața pielii, o barieră cutanată deteriorată – care duce la deshidratare cronică – și utilizarea unor produse de îngrijire neadecvate.
Shauna Higgins, medic dermatolog certificat și membră a organizației „Skin of Color Society”, confirmă acest lucru. Ea menționează, de asemenea, deshidratarea, deteriorarea cauzată de expunerea la soare, încetinirea procesului de reînnoire celulară, nuanța neuniformă a pielii, precum și factori ce țin de stilul de viață și de mediu, cum ar fi fumatul și poluarea atmosferică.
Cum poți reda strălucirea unui ten tern?
Lipsa de luminozitate poate afecta toate tipurile și nuanțele de piele. Dr. Higgins explică faptul că persoanele cu un ten mai închis la culoare sunt mai predispuse la hiperpigmentare post-inflamatorie, în timp ce persoanele care suferă de afecțiuni cutanate inflamatorii – precum eczema – pot prezenta modificări ale texturii și pigmentării pielii, alături de o barieră cutanată compromisă. Toți acești factori pot afecta luminozitatea naturală a tenului.
„În cele din urmă, aspectul tern al pielii nu este specific unui anumit tip sau ton de ten. Secretul constă în identificarea cauzei, astfel încât să putem aborda problema în mod corespunzător”, afirmă ea.
Exfoliază-ți tenul
Medina-Cleghorn explică faptul că, dacă aspectul tern este cauzat de acumularea celulelor moarte, o exfoliere blândă reprezintă un prim pas eficient.
„Pentru unii, acest lucru poate însemna o exfoliere chimică – folosind alfa-hidroxiacizi, precum acidul lactic, glicolic sau mandelic – ori variante mai blânde, cum ar fi polihidroxiacizii (inclusiv gluconolactona) sau enzimele. Pentru un număr mai mic de persoane, aș recomanda exfolierea mecanică, sub forma unui produs de tip scrub sau a unui exfoliant fizic”, spune ea. „Anumite tipuri de ten reacționează mai bine la o metodă, altele la cealaltă; însă, în acest caz, regula «mai puțin înseamnă mai mult» este esențială.”
Introdu retinoizii în rutina de îngrijire a pielii
Când vine vorba de redarea luminozității pe termen lung, Medina-Cleghorn subliniază importanța retinoizilor, deoarece aceștia ajută la estomparea problemelor de pigmentare și stimulează reînnoirea celulară a pielii.
„În timp, [retinoizii] ajută celulele să se organizeze în straturi mai ordonate și mai compacte, îmbunătățind modul în care lumina se reflectă pe suprafața pielii”, adaugă ea. „Le spun mereu oamenilor să-și imagineze diferența dintre un acoperiș cu țigle suprapuse și o podea placată cu plăci ceramice. Ce fel de aranjament al celulelor ați dori să aveți pe piele?”
Dr. Higgins este de acord, dar avertizează că retinoizii pot accentua uscarea pielii, ceea ce poate duce la un aspect tern. Totuși, odată ce pielea se adaptează la aceștia, retinoizii pot contribui atât la luminozitatea tenului, cât și la sănătatea generală a pielii.
Hidratare, hidratare și iar hidratare
În cazul pielii uscate, Dr. Higgins subliniază că hidratarea și refacerea barierei cutanate ar trebui să fie prioritare, mai ales dacă observați că uscarea împiedică pielea să aibă un aspect proaspăt și luminos.
Tratamente profesionale în clinici de dermatologie și îngrijire a pielii
Dacă sunteți în căutarea a ceva mai intensiv, Medina-Cleghorn recomandă un peeling chimic profesional pentru a îndepărta celulele moarte ale pielii și a scoate la iveală un ten mai proaspăt și mai radiant.
„Acestea sunt tratamentele mele preferate, fără îndoială”, spune ea. „Folosesc peelinguri de tip «Cool Peel» de la Environ, disponibile în diverse formule, cu acizi și concentrații diferite, astfel încât să poată fi adaptate complet nevoilor pielii fiecărei persoane.”
De asemenea, dr. Higgins recomandă proceduri precum microneedling-ul – cunoscut și sub denumirea de terapie de inducție a colagenului –, care poate îmbunătăți textura neuniformă a pielii și luminozitatea acesteia, precum și resurfacing-ul laser fracționat, care stimulează producția de colagen și conferă pielii un aspect mai luminos.
Pentru a aborda problemele legate de pigmentare, ea recomandă, de asemenea, utilizarea laserelor care vizează zonele hiperpigmentate. Totuși, indiferent de tratamentul ales, ea îi sfătuiește pe cei cu un ton al pielii mai închis să consulte un specialist cu experiență în tratarea unei game variate de nuanțe ale pielii. Acest lucru ajută la reducerea riscului de modificări nedorite ale pigmentării și a altor posibile efecte secundare.
Folosiți protecție solară (SPF)
Ar trebui să utilizați cremă cu factor de protecție solară (SPF) în fiecare zi, indiferent de starea pielii dumneavoastră; protecția solară este însă deosebit de importantă dacă vă doriți un ten radiant și luminos. Așa cum explică Medina-Cleghorn, deteriorarea cauzată de soare poate face ca tenul să pară și mai tern decât ar fi în mod normal.
Cum poți scăpa de hiperpigmentare?
Dr. Higgins explică faptul că inflamația persistentă, cum ar fi cea cauzată de acnee sau de o eczemă necontrolată, poate lăsa pete închise la culoare și poate duce la hiperpigmentare. De aceea, este important ca, mai întâi, să ții inflamația sub control, pentru a preveni apariția acestor pete.
„Modificările de pigmentare pot lua diverse forme; prin urmare, este esențial să stabilești cu ce tip de hiperpigmentare te confrunți și care este cauza acesteia. Doar așa putem ști cum să o tratăm corect”, confirmă Medina-Cleghorn.
Ea adaugă că peelingurile chimice și retinoizii pot contribui la diminuarea acesteia. Dr. Higgins recomandă produse pentru luminozitatea tenului care conțin ingrediente precum acidul azelaic, acidul tranexamic, vitamina C, acidul kojic și niacinamida.
De asemenea, ea consideră utilă hidrochinona, cu o mențiune importantă: aceasta trebuie utilizată întotdeauna sub supravegherea unui medic dermatolog.
„Atât concentrația ingredientului activ, cât și durata tratamentului sunt aspecte esențiale”, precizează ea.
Există lucruri pe care ar trebui să le eviți?
Medina-Cleghorn avertizează că unele produse cu efect matifiant pot face ca tenul să pară mai tern decât ți-ai dori. De asemenea, ea recomandă alegerea cu atenție a produselor de protecție solară și a celor de machiaj, deoarece unele pot usca pielea și îi pot conferi un aspect obosit. Prin urmare, ea sugerează testarea unor formule diferite, care oferă o hidratare suplimentară. Dr. Higgins adaugă că trebuie să ai grijă, de asemenea, să nu exagerezi cu tratamentele sau cu exfolierea. Exfolierea prea frecventă sau prea agresivă poate afecta bariera cutanată, făcând ca tenul să pară și mai tern.
„O abordare blândă a îngrijirii pielii este cheia pentru un ten sănătos și radiant”, conchide Medina-Cleghorn.
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