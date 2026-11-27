După 50 de ani, modul în care aplicăm machiajul se schimbă. Adaptarea tehnicilor la schimbările de pe fața noastră este esențială pentru a obține un aspect natural și proaspăt.
În timp, pielea și forma ochilor se schimbă. De aceea, unul dintre pașii care transformă complet fața este eyelinerul. Atunci când este făcut bine, acesta intensifică privirea și scoate în evidență trăsăturile, totuși, o linie a genelor inferioare închisă și foarte definită poate face ca ochii să pară mai mici și expresia mai dură. Din acest motiv, nu se recomandă conturarea liniei genelor inferioare după 50 de ani, mai ales când încep să apară pleoapele căzute și scopul este de a obține un aspect mai deschis.
Ca alternativă la eyeliner, se folosesc farduri de pleoape în tonuri de maro sau taupe, foarte estompate și concentrate în principal pe colțul exterior al ochiului, deoarece aceste nuanțe nu fac trăsăturile să pară dure. Un alt sfat: se folosește un creion bej pe linia plutirii pentru a mări și a lumina colțul interior al ochiului. În acest fel, ochii par mai deschiși și mai luminoși, fără a fi nevoie de eyeliner greu.
Când pleoapa își pierde fermitatea, se schimbă și modul de aplicare a fardului de pleoape. Se recomandă aplicarea fardului de pleoape cu ochiul deschis, privind drept înainte și estompând ușor deasupra pliului natural pentru a crea un efect de lifting. De asemenea, funcționează foarte bine pentru a intensifica ușor colțul exterior și a estompa în sus.
Makeup artistul și stilistul Vicky Marcos împărtășește și ea câteva dintre secretele ei de frumusețe. Produsele ei obligatorii sunt un ondulator de gene și rimelul: „Trucurile mele sunt să-mi ondulez genele foarte bine și să aplic rimel, concentrându-mă pe rădăcini pentru a le ridica și folosind o mișcare în zig-zag pentru a crea volum. Acest lucru ajută cu adevărat la ridicarea vizuală a ochilor”, spune ea. De asemenea, explică importanța evidențierii ochilor. „Un truc bun este să aplici o notă de lumină în colțul interior al ochiului și sub osul sprâncenei . Fără prea multă strălucire, ajută la crearea unui aspect mai deschis și mai revigorat”, spune ea.
În cele din urmă, ea subliniază și faptul că pleoapa inferioară necesită o atenție deosebită, acordând o atenție deosebită formei ochilor și prezenței ridurilor de sub ochi: „Dacă aveți ochi migdalați sau ușor proeminenți, o linie fină, estompată, de-a lungul liniei genelor, care se extinde ușor spre colțul exterior, ajută la mărirea, deschiderea și lungirea privirii. Totuși, dacă ochiul dumneavoastră este foarte rotund, în funcție de forma sa, aș aplica doar linia de la mijloc spre colțul exterior, exagerând ușor lungimea”, conchide ea.