Publicat 27 nov. 2026, 10:01 Actualizat 27 nov. 2026, 10:05

După 50 de ani, modul în care aplicăm machiajul se schimbă. Adaptarea tehnicilor la schimbările de pe fața noastră este esențială pentru a obține un aspect natural și proaspăt.

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