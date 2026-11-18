Te mănâncă ochii, dar nu știi de ce? Un oftalmolog a dezvăluit cele mai frecvente greșeli de zi cu zi care îi determină pe pacienții săi să ceară ajutor medical.
Mâncărime, usturime, senzații de arsură - ochii resimt adesea disconfort. Fie că este din cauza conjunctivitei sau a unei reacții aeroalergice, mulți factori pot afecta sănătatea ochilor.
Pe Instagram, oftalmologul Nadir Amaouche a discutat despre acțiuni cotidiene aparent inofensive care au un impact direct asupra vederii. Potrivit creatorului de conținut, care are peste 30.000 de urmăritori, există trei greșeli de machiaj deosebit de periculoase. „Le văd în fiecare zi la consultații”, a declarat el.
3 greșeli de machiaj de evitat pentru a-ți proteja ochii
Iată factorii care pot afecta sănătatea ochilor, potrivit oftalmologului:
Aplici creionul de ochi pe marginea interioară a pleoapei:
Este un truc de machiaj atemporal, dar dăunător pentru ochi, avertizează Dr. Amaouche. Aplicarea creionului de ochi pe marginea umedă a pleoapei poate bloca glandele mici de acolo și poate favoriza apariția uscăciunii oculare. Acest sindrom de ochi uscat afectează aproape unul din trei adulți.
Produse de machiaj expirate
Poate că nu știi asta, dar este recomandat insistent să nu ții rimelul deschis mai mult de trei luni. După acest timp, „bacteriile se acumulează și le pui înapoi pe gene în fiecare dimineață”, a explicat specialistul. Chiar dacă uneori sunt invizibili cu ochiul liber, acești microbi sunt foarte dăunători.
Dormi machiată
Cu toate am trecut prin asta: amânăm demachierea până a doua zi. Totuși, acest obicei „irită și înfundă pleoapele”. Pe lângă faptul că blochează porii, poate duce la infecții și erupții cutanate, relatează Allo Docteurs.
Pericolul tendințelor de frumusețe de pe rețelele de socializare
„Linii de arsură” pentru un bronz intens, tutoriale pentru buze pline… rețelele de socializare sunt pline de tendințe periculoase pentru sănătate. Urmarea orbește a sfaturilor creatorilor de conținut, fără calificări specifice, vă expune la numeroase riscuri, cum ar fi infecțiile oculare.
Dacă dai peste un sfat de frumusețe pe internet, asigură-te că deținătorul contului este un expert autentic sau un artist de machiaj profesionist.