Pentru a avea o piele frumoasă și sănătoasă, rutina ta de îngrijire a pielii nu trebuie să fie o succesiune continuă de produse și pași nesfârșiți. Odată cu ascensiunea K-beauty-ului a apărut ideea greșită că, cu cât facem mai mulți pași, cu atât mai bine. Experții în frumusețe demontează mitul conform căruia cei 10 pași ai rutinei coreene sunt esențiali.
„Poți avea grijă foarte bine de pielea ta cu doar câțiva pași, atâta timp cât produsele sunt bine alese și răspund nevoilor tale. Cheia nu este să folosești o mulțime de produse cosmetice, ci să le găsești pe cele care funcționează cu adevărat pentru tine și pe care le iubești”, explică María Altur, expertă în frumusețe coreeană, pentru Yomoda.
De fapt, nu dăunează pielii. După cum subliniază Raquel González, cosmeticiană și creatoare a Byoode, „problema apare atunci când repetăm rutine și acumulăm mai multă activitate decât poate tolera pielea”. „Am putea folosi un demachiant cu acizi, un toner exfoliant și un ser cu retinol fără să ne dăm seama că adăugăm mai multe produse care, dacă pielea nu este obișnuită cu ele, pot provoca iritații. Dacă bariera cutanată este compromisă, pierderea de apă crește și pot apărea senzații de strângere, descuamare sau usturime, chiar și atunci când se aplică o cremă care anterior funcționa bine”, continuă ea.
Experții avertizează că rutinele prelungite sunt contraproductive, inclusiv din cauza timpului necesar: „Cu cât un ritual de frumusețe este mai complicat, cu atât suntem mai reticente să-l menținem și cu atât ne este mai ușor să-l abandonăm. Consecvența este esențială pentru a vedea rezultate și este mult mai ușor să fim consecvenți cu o rutină care se potrivește bine în viața noastră de zi cu zi”, spune Altur.
Pentru a menține pielea în stare optimă, esențial este să îi identificăm nevoile în fiecare moment al zilei , deoarece „poate fi grasă și, în același timp, iritată: insistența asupra utilizării produselor astringente pentru că vedem luciu îi poate înrăutăți toleranța”, spune Mireia Fernández, director dermocosmetic la Perricone MD. Ea continuă: „Înainte de a cumpăra orice produs cosmetic, este recomandabil să verificați dacă pielea este strânsă după curățare, descuamare sau disconfort.”
Raquel González explică faptul că este important să analizăm formulele complete ale produselor, deoarece „baza, stabilitatea acesteia și ingredientele însoțitoare joacă toate un rol”. „O cremă hidratantă poate oferi umectanți, precum glicerina, și lipide, precum ceramidele; nu avem neapărat nevoie de un produs separat pentru fiecare funcție. În plus, schimbarea constantă a produselor cosmetice ne poate împiedica să le apreciem beneficiile”, continuă ea. María Altur este de acord, subliniind, de asemenea, importanța produselor cosmetice: „ Cea mai bună rutină este cea pe care o poți menține în timp pentru că îți place să o faci ”.
Patricia Garín, directoarea departamentului dermocosmetică de la Dermalogica, indică faptul că unele probleme ale pielii necesită o îngrijire mai extinsă. „Dacă există imperfecțiuni și deshidratare, ar putea fi util să se includă un tratament pentru a uniformiza nuanța pielii și a stimula hidratarea. Va depinde de ceea ce oferă produsele pe care le folosim deja: aceeași formulă poate acoperi ambele nevoi”, explică ea.
Cei trei pași esențiali ai unei rutine faciale bune
Există câțiva pași de bază esențiali pentru îngrijirea feței. Pentru María Altur, aceștia sunt „o rutină bună de curățare, care ajută la îndepărtarea machiajului și a murdăriei; hidratarea, care menține pielea confortabilă și ajută la conservarea barierei cutanate; și protecția solară, fundamentală pentru prevenirea daunelor cauzate de radiațiile UV și a îmbătrânirii premature”.
„Putem încorpora tratamente specifice în funcție de nevoile fiecărui tip de piele, dar acești trei pași reprezintă o bază excelentă pentru orice rutină”, subliniază ea.
Raquel González împărtășește aceeași opinie ca experta coreeană în cosmetică și adaugă un truc pentru rutina de noapte: „Un tratament regenerant, cum ar fi un retinoid, și mai multă hidratare și nutriție cu o cremă mai bogată, care oferă căldură, mai ales în această perioadă a anului, când pielea tinde să piardă lipide și apă.”