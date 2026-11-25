Scris de Andreea Damian Publicat: 25 nov. 2026, 12:26

Pentru a avea o piele frumoasă și sănătoasă, rutina ta de îngrijire a pielii nu trebuie să fie o succesiune continuă de produse și pași nesfârșiți. Odată cu ascensiunea K-beauty-ului a apărut ideea greșită că, cu cât facem mai mulți pași, cu atât mai bine. Experții în frumusețe demontează mitul conform căruia cei 10 pași ai rutinei coreene sunt esențiali.

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