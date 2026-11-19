Cercetătorii au dezvoltat un pieptene electric experimental care a stimulat regenerarea părului pe aproape întreaga suprafață tratată la șoareci, în doar 28 de zile.
Dispozitivul, numit Detangle, ar putea deschide o nouă direcție în tratarea alopeciei androgenetice, însă nu a fost testat încă pe oameni, potrivit studiilor publicate în revista Nature și Medicalxpress. Dispozitivul a fost dezvoltat de cercetători de la Universitatea Beihang din Beijing.
Detangle are dinți prevăzuți cu electrozi și mici compartimente pentru substanțe terapeutice. În timpul pieptănării, acesta generează impulsuri electrice care stimulează foliculii și ajută la transportarea substanțelor active în profunzimea pielii.
Sistemul combină stimularea electrică cu două molecule experimentale: una menită să favorizeze dezvoltarea vaselor de sânge din jurul foliculilor, iar cealaltă să reducă producerea unei enzime implicate în mecanismul căderii părului.
În experimentele realizate pe șoareci masculi cu alopecie indusă, tratamentul complet cu Detangle a dus la regenerarea părului pe aproximativ 97,85% din zona tratată, după 28 de zile.
„Sistemul crește semnificativ eficacitatea restaurării părului într-un model de șoarece cu alopecie androgenetică, îmbunătățind rezultatul de la ~70% la aproape 100% în decurs de o lună, comparativ cu tratamentul topic convențional cu minoxidil”, au scris cercetătorii în studiu.
Prin comparație, în grupul tratat cu minoxidil, un medicament utilizat împotriva căderii părului, regenerarea a acoperit aproximativ 70% din suprafață. Finasterida, un alt tratament pentru căderea părului, a avut un rezultat de circa 50%.
Cercetătorii au administrat tratamentul cu dispozitivul o dată la trei zile. Rezultatele se referă la suprafața de piele acoperită din nou cu păr la șoareci, nu la regenerarea părului pe scalpul uman.
Deși rezultatele sunt promițătoare, Detangle este încă un prototip experimental. Pieptenele nu a fost testat în studii clinice pe oameni, iar eficiența și siguranța sa pentru tratarea cheliei la oameni nu sunt cunoscute. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă tehnologia poate funcționa și în cazul alopeciei androgenetice la oameni.
Pieptenele electric i-ar putea ajuta mai ales pe bărbați, mai ales că aproximativ 80% dintre aceștia sunt afectați de chelie de-a lungul vieții.