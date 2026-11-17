Tratament de lamelare: cum să obții un păr cu aspect de oglindă
Îngrijirea părului
O tehnologie a câștigat importanță în rutinele de înfrumusețare datorită capacității sale de a oferi strălucire, netezime și controla încrețirea părului în doar câteva minute.
Îngrijirea părului a încorporat o nouă generație de tratamente care își propun să îmbunătățească aspectul părului fără a recurge la formule grele sau a-i altera textura naturală. Printre acestea, se remarcă tratamentele lamelare, o tehnologie care a câștigat importanță în rutinele de înfrumusețare datorită capacității sale de a oferi strălucire, moliciune și control al încrețirii în doar câteva minute.
Principalul său avantaj constă în ușurința sa. Spre deosebire de măștile tradiționale, care au o consistență mai densă și necesită un timp de aplicare mai lung, formulele lamelare au de obicei o textură lichidă și acționează în câteva secunde. Rezultatul este un păr mai neted, mai liber și mai strălucitor, fără senzația de greutate pe care o pot lăsa unele produse.
Tendința, care își are originea în inovația cosmetică coreeană, răspunde și uneia dintre principalele cerințe actuale în îngrijirea părului: obținerea unui păr vizibil sănătos, cu mișcare și strălucire, fără a fi nevoie să fie supus unor tratamente de îndreptare sau procese chimice agresive.
Cum funcționează tehnologia lamelară?
Termenul se referă la structuri microscopice aranjate în straturi (lamele) care se depun pe suprafața fibrei capilare. Scopul lor este de a netezi neregularitățile cuticulei, stratul cel mai exterior al părului, pentru a obține o suprafață mai uniformă.
Prin îmbunătățirea suprafeței părului, acesta reflectă mai bine lumina, de unde și strălucirea de oglindă care caracterizează aceste tratamente. De asemenea, ajută la înmuierea fibrei capilare, la descurcarea mai ușoară și la reducerea încrețirii.
Una dintre caracteristicile sale unice este că acționează selectiv asupra zonelor cele mai deteriorate sau poroase, în loc să acopere întregul păr cu un strat mai gros de balsam.
De la salon la rutina de acasă
Deși tehnologia lamelară a devenit deosebit de populară prin intermediul clătirilor de păr, există diferite modalități de a o încorpora în îngrijirea părului. Clătirile lamelare sunt produse aplicate după șamponare, pe părul umed, uscat cu prosopul. Se distribuie în principal de la mijlocul lungimilor până la vârfuri, se masează timp de câteva secunde și apoi se clătesc. Principalul lor avantaj este că vă permit să obțineți un finisaj mai moale și mai strălucitor, fără a fi nevoie să petreceți câteva minute cu o mască de păr.
Pe de altă parte, tratamentele de laminare a părului efectuate în saloane vizează un finisaj de mai lungă durată. Acestea acționează ca un fel de strat protector care netezește vizual suprafața părului, îi îmbunătățește senzația la atingere și ajută la controlul umidității. Unele protocoale includ produse profesionale și instrumente termice pentru a îmbunătăți rezultatele.
Pentru ce tip de păr sunt recomandate?
Deși pot fi folosite pe diferite tipuri de păr, sunt deosebit de benefice pentru părul uscat, tern, poros, vopsit sau electrizat. De asemenea, pot fi o opțiune bună pentru cei cu păr subțire care își doresc strălucire fără a recurge la măști grele, cu condiția să aleagă o formulă potrivită.
Totuși, este important să rețineți că nu toate tratamentele lamelare au proprietăți restauratoare. Funcția lor principală este de a îmbunătăți aspectul și senzația la atingere a fibrei capilare. Nu reconstruiesc, prin ele însele, legăturile interne deteriorate și nici nu restaurează părul deteriorat prin decolorare sau procese chimice.
De aceea, stiliștii recomandă diferențierea lor de tratamentele de reparare profundă, care acționează asupra altor aspecte ale structurii părului.
Pe scurt, tehnologia lamelară reprezintă o nouă abordare a îngrijirii părului: formule ușoare, rezultate vizibile în scurt timp și păr care își păstrează mișcarea naturală. Scopul nu mai este doar obținerea unui păr mai hidratat, ci și o suprafață netedă, strălucitoare, cu acel finisaj lustruit care amintește de reclamele la șampon.
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