Nevoile și ritmurile pielii se schimbă pe parcursul zilei. La fel ca restul corpului, activitatea sa este guvernată de un ceas biologic care urmează ritmuri circadiene, mai cunoscute sub numele de cicluri de aproximativ 24 de ore. „Și pielea are propriul ceas. Acesta reglează procese precum reînnoirea celulară, funcția de barieră, inflamația și repararea țesuturilor.”
Acesta indică, de asemenea, că hidratarea, temperatura, producția de sebum și permeabilitatea pielii variază pe parcursul zilei și al nopții: „În timpul zilei, pielea este mai bine pregătită să se protejeze de agresorii externi, în timp ce noaptea, mecanismele de reparare ocupă un loc central .” Ea subliniază că menținerea unei hidratări adecvate pe timp de noapte este crucială pentru conservarea funcției de barieră a pielii, deoarece pierderea de apă prin piele crește.
Ciclul de 24 de ore influențează și modul în care pielea răspunde la anumite tratamente estetice. „Pielea nu răspunde întotdeauna la fel. Capacitatea sa de reparare, răspunsul inflamator și anumite mecanisme celulare variază pe parcursul zilei”, explică specialistul, referindu-se la lasere, peelinguri chimice, radiofrecvență și proceduri de biostimulare, care activează mecanismele de reparare și reînnoire a țesuturilor.
Încă nu este clar dacă momentul tratamentelor influențează rezultatele, deși „este posibil”. „Nu putem stabili încă un moment recomandat pentru fiecare tratament”, clarifică expertul. Deocamdată, factorii cei mai determinanți sunt tehnicile utilizate, intensitatea procedurii și caracteristicile fiecărui pacient.
Alți factori care afectează ritmurile biologice
Factorii externi care perturbă cel mai mult ritmurile biologice sunt lipsa somnului și stresul. „Lipsa somnului și stresul prelungit perturbă reglarea hormonală și cresc procesele inflamatorii și stresul oxidativ”, explică medicul. Prin urmare, este la fel de important să se ia în considerare obiceiurile de viață și starea pielii: „Un somn bun și gestionarea stresului sunt factori importanți pentru menținerea sănătății pielii și promovarea unei bune recuperări.”
Prin urmare, înțelegerea ciclurilor pielii ne ajută să înțelegem mecanismele care reglează activitatea și repară epiderma. Rămâne de văzut dacă adaptarea tratamentelor estetice la ritmul circadian va produce rezultate mai bune . În cele din urmă, această linie de cercetare contribuie la personalizarea și adaptarea protocoalelor pentru fiecare pacient.