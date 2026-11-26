Scris de Andreea Damian Publicat: 26 nov. 2026, 10:29

Nevoile și ritmurile pielii se schimbă pe parcursul zilei. La fel ca restul corpului, activitatea sa este guvernată de un ceas biologic care urmează ritmuri circadiene, mai cunoscute sub numele de cicluri de aproximativ 24 de ore. „Și pielea are propriul ceas. Acesta reglează procese precum reînnoirea celulară, funcția de barieră, inflamația și repararea țesuturilor.”

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