„Breton Gucci”: acest breton conic și ușor de purtat este marea tendință în materie de păr a toamnei

Popularizat de actrițele Demi Moore și Dakota Johnson, „bretonul Gucci” s-a impus ca o tendință în materie de coafură în acest an. Mai subtil, dar la fel de glamouros!
2026 a fost anul revenirii bretonului în toate formele sale. Breton nor, micro-breton, breton cortină...: numeroase variante de breton au fost la modă. Dar dacă există unul care a atras mai multă atenție decât celelalte, acesta este faimosul „breton Gucci”.
Căutările pentru acest breton la modă au crescut cu 555% într-un an, potrivit platformei Fresha. Acum se clasează pe locul trei printre cele mai căutate tendințe de păr online. Popularizat de Demi Moore, acest breton a fost văzut și la alte persoane, precum Dakota Johnson .
Ce este „gucci-bang”, acest breton ultra-trendy popularizat de Demi Moore?
De unde a venit „bretonul Gucci”? În spatele acestui nume enigmatic se află Dimitri Gianettos, un hairstylist renumit, căutat de toate vedetele de la Hollywood. Intervievat de publicația americană Who What Wear, acesta a explicat că a creat acest breton special pentru Demi Moore, pentru un scurtmetraj pentru Gucci, în care actrița din Ghost joacă rolul principal.
Dimitri Gianettos descrie „bretonul Gucci” drept bretonul Bardot> „Este un breton lung, conic, care cade chiar deasupra sprâncenelor și încadrează delicat fața”, explică el, „oferind feței o formă romantică și naturală”. „Bretonul Gucci” este ușor de purtat datorită structurii sale discrete. „Încadrează fața, evidențiază ochii și accentuează subtil structura osoasă, care este mereu în tendințe”, adaugă stilistul.
Cum să adopți tendința „breton Gucci”?
„Bretonul Gucci” este alternativa perfectă pentru cele care nu vor să se limiteze la un breton complet sau să-și transforme complet aspectul. Potrivit pentru toate tipurile de păr, „Bretonul Gucci” adaugă o notă subtilă coafurii tale, făcându-l ușor de purtat în fiecare zi .
Deși acest breton se potrivește tuturor tunsorilor posibile, Dimitri Giannetos recunoaște că îl preferă pe părul lung. „Se îmbină perfect cu șuvițele din jur, atât de mult încât nu poți distinge granița dintre breton și șuvițele mai lungi”, explică el.
Dacă te hotărăști să faci pasul decisiv, Annabelle Taurura, expertă în frumusețe la Fresha, te sfătuiește să ceri coafezei tale „un breton gros, dar ușor texturat, cu șuvițe mai lungi pe laterale pentru o tranziție armonioasă cu restul părului. Asigură-te că nu-l răriți prea mult, deoarece scopul este să mențineți volumul maxim”, adaugă ea.
Cum să-ți îngrijești bretonul Gucci? Renunță la placa de îndreptat părul, care nu îți va oferi un finisaj neted și îți va aplatiza bretonul. „Folosește o perie rotundă împreună cu uscătorul de păr pentru a crea o curbă subtilă”, sfătuiește expertul, „și o cremă de styling sau un ser pentru un finisaj neted și strălucitor.”