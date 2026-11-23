Scris de Andreea Damian Publicat: 23 nov. 2026, 08:51

Multe femei observă același lucru la finalul unei zile lungi. Machiajul aplicat atent dimineața arată complet diferit. Fondul de ten s-a așezat în liniile fine, pudra a dispărut de pe zona T, iar rujul a rămas doar pe contur.

Distribuie articolul