Tânără de 20 de ani, la un pas să orbească după ce a folosit lentile de contact cumpărate de pe Temu cu 30 de lei

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 nov. 2026, 13:10

O achiziție făcută pe internet pentru distracția de Halloween era să se încheie cu o tragedie pentru o tânără de 20 de ani din Iași. Aceasta a fost la un pas să-și piardă vederea după ce a purtat o pereche de lentile de contact comandate de pe platforma Temu cu doar 30 de lei.

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