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Tânără de 20 de ani, la un pas să orbească după ce a folosit lentile de contact cumpărate de pe Temu cu 30 de lei

Tânără de 20 de ani, la un pas să orbească

Tânără de 20 de ani, la un pas să orbească

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Scris de Andreea Damian Publicat: 2 nov. 2026, 13:10

O achiziție făcută pe internet pentru distracția de Halloween era să se încheie cu o tragedie pentru o tânără de 20 de ani din Iași. Aceasta a fost la un pas să-și piardă vederea după ce a purtat o pereche de lentile de contact comandate de pe platforma Temu cu doar 30 de lei.

Tânăra și-a pus lentilele miercuri pentru a vedea cum îi stau înainte de petrecerea din weekend. Le-a dat jos la scurt timp, însă a doua zi nu mai vedea.

Ajunsă de urgență la spital, medicii au descoperit o infecție severă. Două bacterii agresive îi afectaseră deja ochiul și au început să-i distrugă primul strat al corneei.

Situația a fost atât de critică încât cadrele medicale au avertizat că, dacă s-ar fi prezentat cu câteva ore mai târziu, riscul de a-și pierde definitiv vederea ar fi fost iminent.

Din fericire, intervenția rapidă a medicilor și tratamentul intensiv cu antibiotice au oprit infecția, iar pacienta a reușit să scape fără sechele permanente, recăpătându-și vederea.

Cazul readuce în atenție pericolul uriaș pe care îl reprezintă achiziționarea de dispozitive medicale sau produse cosmetice ieftine de pe platforme online nespecializate, fără nicio garanție a sterilității sau a respectării normelor de siguranță.

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