Ce este „Ferritin face”, fenomenul viral de pe TikTok
Ferritin face
Noul fenomen viral de pe TikTok, cunoscut sub numele de „ferritin face”, asociază cearcănele, pielea palidă și căderea părului cu lipsa de fier din organism.
În spatele fenomenului „ferritin face” se află o explicație strict medicală: feritina este proteina care stochează fierul în organism și îi asigură rezervele esențiale. Nivelul acesteia se determină printr-o analiză de sânge, iar ghidurile clinice britanice arată că o valoare sub 30 de micrograme pe litru indică un deficit. Totuși, interpretarea rezultatelor nu este simplă, deoarece inflamațiile din corp pot modifica nivelul real al feritinei.
Fierul, un element esențial pentru buna funcționare a celulelor
Fierul joacă un rol crucial în funcționarea celulelor, după cum explică prof. Sue Pavord, specialistă în hematologie la Oxford University Hospitals, potrivit The Guardian. Atunci când organismul se confruntă cu un deficit, consecințele devin vizibile prin oboseală severă, probleme de concentrare, paloare și o piele cu aspect lipsit de strălucire. Toate acestea tind să se intensifice în cazul persoanelor ale căror rezerve de fier sunt extrem de scăzute.
Pe de altă parte, simptome precum cearcănele, deshidratarea pielii sau rărirea părului pot fi declanșate de o multitudine de alți factori, de la genetică și stres, până la deshidratare sau diverse afecțiuni. Deși aspectul tenului poate reprezenta un semnal de alarmă valid, el nu poate fi folosit ca o dovadă certă a lipsei de fier în lipsa analizelor de laborator.
Printre cele mai frecvente cauze ale deficitului de fier se numără sarcina și menstruațiile abundente, însă problema poate apărea și pe fondul unei alimentații deficitare, a unei absorbții interne slabe sau a pierderilor latente de sânge. De pildă, persoanele care urmează diete vegetariene sau vegane trebuie să monitorizeze mai atent aportul de fier, în timp ce boala celiacă și alte afecțiuni digestive pot bloca asimilarea corectă a acestuia.
În anumite cazuri, mai ales la persoanele vârstnice, lipsa de fier poate trăda sângerări gastrointestinale subtile, ceea ce face ca depistarea cauzei exacte să fie crucială. Din acest motiv, medicii recomandă analize de sânge la primele simptome persistente. O evaluare standard include de obicei hemoleucograma și feritina, completate de alte investigații specifice dacă situația o cere.
De ce suplimentele cu fier nu trebuie luate doar pe baza simptomelor
Deși popularitatea trendului „Ferritin face” de pe rețelele sociale poate ajuta mulți oameni să nu mai ignore anumite probleme de sănătate, pericolul autodiagnosticării rămâne uriaș. Dr. Asiya Maula avertizează că utilizatorii care se regăsesc în clipurile de pe TikTok pot presupune în mod greșit că au deficit de fier, trecând cu vederea alte afecțiuni.
Administrarea suplimentelor fără recomandare medicală nu este lipsită de riscuri. Excesul de fier poate provoca reacții adverse, iar dozele necesare tratamentului diferă de cele din suplimentele obișnuite. Specialiștii subliniază că oboseala persistentă și modificările aspectului fizic merită investigate, dar diagnosticul trebuie stabilit pe baza analizelor și a evaluării medicale, nu a tendințelor de pe TikTok.
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