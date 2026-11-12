Dana Rogoz, noi imagini cu procesul de renovare al casei din Viscri. În ce stadiu se află cu lucrările

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 nov. 2026, 11:09

Într-un videoclip publicat recent pe rețelele de socializare, Dana Rogoz a vorbit despre procesul de renovare a casei din Viscri. Actrița le-a mărturisit urmăritorilor că această perioadă vine cu numeroase provocări și că, atunci când te implici într-un astfel de proiect, este important să nu te grăbești și să ai răbdare.

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