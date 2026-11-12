Dana Rogoz, noi imagini cu procesul de renovare al casei din Viscri. În ce stadiu se află cu lucrările

Într-un videoclip publicat recent pe rețelele de socializare, Dana Rogoz a vorbit despre procesul de renovare a casei din Viscri. Actrița le-a mărturisit urmăritorilor că această perioadă vine cu numeroase provocări și că, atunci când te implici într-un astfel de proiect, este important să nu te grăbești și să ai răbdare.
Vedeta le-a arătat fanilor și câteva dintre schimbările făcute în locuință, prezentând ușile din lemn, cu un farmec rustic, montate recent. Ulterior, a împărtășit și imagini din interiorul casei, oferind detalii despre modul în care vor fi organizate lucrurile și despre felul în care urmează să fie amenajate diferitele spații.
„Am avansat mult cu șantierul de la Viscri! În primul rând, avem uși! Ohooo! Câte discuții au fost și cu ușile acestea, câte desene, câte referințe, câte variante… Una dintre cele mai importante lecții pe care le-am primit odată cu renovarea casei de la Viscri e că pentru astfel de proiecte nu trebuie să te grăbești. Că trebuie să îți dai timp să cauți echipa potrivită, că e normal să te gândești și să te răzgândești pentru multe detalii, și că la un moment dat simți cum lucrurile se așază singure, exact așa cum trebuie.„, a scris Dana în dreptul videoclipului distribuit pe pagina sa de Instagram.
Vedeta și soțul ei au optat pentru uși recondiționate din lemn, într-o nuanță de albastru închis, care completează perfect stilul rustic al casei. Modelul ales, cu geamuri mici, permite intrarea luminii naturale în locuință și oferă priveliște în curte.
În restul imaginilor surprinse de vedetă se poate observa că lucrările de renovare continuă. Dana le-a explicat fanilor unde vor fi aranjate lucrurile și cum va fi amenajată zona de living și bucătărie.
În fotografii se vede că locuința este spațioasă, livingul fiind luminos, realizat într-un stil rustic. Tavanul este făcut din lemn, iar pereții din cărămidă dau un aer cald întregii încăperi.