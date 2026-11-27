Scris de Andreea Damian Publicat: 27 nov. 2026, 13:38

Dan Negru a lansat o serie de critici la adresa promovării turistice a orașului Oradea, susținând că marketingul excesiv creează o imagine exagerată asupra municipiului din Bihor. Prezentatorul TV, originar din Timișoara, consideră că Oradea nu poate fi comparată cu marile centre regionale precum Cluj-Napoca și Timișoara și afirmă că tinerii performanți din Bihor aleg să plece la facultate în aceste două orașe.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dan negru