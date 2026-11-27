Dan Negru a lansat o serie de critici la adresa promovării turistice a orașului Oradea, susținând că marketingul excesiv creează o imagine exagerată asupra municipiului din Bihor. Prezentatorul TV, originar din Timișoara, consideră că Oradea nu poate fi comparată cu marile centre regionale precum Cluj-Napoca și Timișoara și afirmă că tinerii performanți din Bihor aleg să plece la facultate în aceste două orașe.
Afirmațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele de socializare, după ce Dan Negru a ajuns la Oradea. Acesta a recunoscut că orașul are o arhitectură deosebită și că reabilitarea clădirilor reprezintă un lucru remarcabil, însă a criticat campaniile de promovare pe care le consideră disproporționate.
„Oradea e un omagiu adus culturii multietnice care i-a construit centrul. Arhitecții Jakab Dezső și Komor Marcell au lăsat aici o moștenire pe care n-o poate revendica niciun politician. Cei de azi n-au construit Oradea! Au zugrăvit-o. Dar într-o țară plină de ruine, asta e o minune”, a scris Dan Negru.
Prezentatorul TV a susținut că Oradea este promovată peste măsura potențialului său, în timp ce alte destinații turistice importante din România, precum Delta Dunării, nu beneficiază de aceeași vizibilitate.
Mai mult, Dan Negru consideră că municipiul Oradea rămâne în umbra celor două mari centre regionale, Cluj-Napoca și Timișoara, inclusiv din perspectiva oportunităților profesionale și a salariilor.
„Oradea va rămâne mereu satelitul celor două metropole: Cluj și Timișoara. Tinerii performanți din Bihor pleacă la facultate în Cluj sau Timișoara și acolo rămân. Pentru că salariile din Oradea nu s-au comparat niciodată cu cele din Cluj sau Timișoara”, a afirmat vedeta TV.
Acesta a criticat și promovarea ideii că Oradea ar reprezenta un hub regional, pe care a catalogat-o drept o exagerare susținută financiar prin campanii de marketing. Dan Negru a comparat imaginea actuală a orașului cu cea a unui „mic Dubai”, sugerând că promovarea intensă a ajuns să eclipseze alte destinații turistice din România.
Cu toate acestea, prezentatorul a recunoscut că investițiile în reabilitarea clădirilor și în aspectul urban au schimbat în bine orașul.
La finalul mesajului, acesta a făcut trimitere la o veche inscripție de pe templul Oracolului din Delphi, „Nimic prea mult!”, despre care spune că ar trebui să fie o lecție inclusiv în ceea ce privește promovarea turistică.