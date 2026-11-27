Momente dificile pentru Anca Serea, care a ajuns de urgență la camera de gardă, după ce a început să nu își mai simtă mâinile și picioarele. Vedeta le-a povestit urmăritorilor din mediul online prin ce a trecut, după o zi aglomerată, în care a avut parte de numeroase emoții, drumuri și responsabilități. Aceasta a avut nevoie de perfuzii, analize și mai multe investigații medicale.
Experiența a fost una neașteptată pentru prezentatoare, care a dezvăluit că problemele au apărut în cursul zilei de joi, 26 noiembrie. Starea sa a determinat-o să solicite ajutor medical, iar ulterior a decis să împărtășească episodul cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.
„Aseară corpul meu a spus STOP! Am început să nu îmi mai simt mâinile și picioarele și am ajuns la spital. Perfuzii, analize, investigații și multe întrebări”, a transmis Anca Serea.
Vedeta nu a oferit, deocamdată, detalii despre un eventual diagnostic, însă a recunoscut că întâmplarea a făcut-o să își reevalueze prioritățile. Mai mult, problemele medicale au determinat-o să renunțe la un eveniment la care urma să participe alături de fiica sa, Leah.
Anca Serea a povestit și despre reacția fiicei sale, care a reușit să îi aducă un zâmbet într-o zi complicată. Cele două ar fi trebuit să meargă la târgul de Crăciun, însă planurile au fost amânate din cauza problemelor de sănătate.
„Ieri, după o zi plină de emoții, drumuri, copii și responsabilități, am ajuns la camera de gardă. Au urmat perfuzii, analize și o lecție pe care poate aveam nevoie să mi-o reamintesc: sănătatea trebuie să fie o prioritate! Îmi pare rău că nu am mai ajuns la târgul de Crăciun, dar dimineață Leah m-a luat în brațe și mi-a spus: Lasă, mami, mergem în weekend!”, a scris vedeta pe Instagram.
La finalul mesajului, prezentatoarea le-a transmis urmăritorilor un îndemn legat de importanța sănătății și a odihnei, subliniind că responsabilitățile de zi cu zi nu ar trebui să îi facă pe oameni să se neglijeze.
„Aveți grijă de voi, nu amânați odihna și nu vă puneți mereu pe ultimul loc. Sănătatea este cea mai importantă!”, a mai transmis aceasta.