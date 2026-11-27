Scris de Andreea Damian Publicat: 27 nov. 2026, 13:56

Momente dificile pentru Anca Serea, care a ajuns de urgență la camera de gardă, după ce a început să nu își mai simtă mâinile și picioarele. Vedeta le-a povestit urmăritorilor din mediul online prin ce a trecut, după o zi aglomerată, în care a avut parte de numeroase emoții, drumuri și responsabilități. Aceasta a avut nevoie de perfuzii, analize și mai multe investigații medicale.

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