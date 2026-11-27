Scris de Andreea Damian Publicat: 27 nov. 2026, 15:04

Loredana Groza nu are de gând să renunțe la stilul care a consacrat-o și nici să își schimbe felul de a fi pentru a răspunde așteptărilor celor din jur. Ajunsă la 56 de ani și după patru decenii de carieră, artista vorbește deschis despre prejudecățile legate de vârstă, libertatea de exprimare și felul în care oamenii sunt judecați pentru aparițiile lor.

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