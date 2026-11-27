Loredana Groza nu are de gând să renunțe la stilul care a consacrat-o și nici să își schimbe felul de a fi pentru a răspunde așteptărilor celor din jur. Ajunsă la 56 de ani și după patru decenii de carieră, artista vorbește deschis despre prejudecățile legate de vârstă, libertatea de exprimare și felul în care oamenii sunt judecați pentru aparițiile lor.
Într-un interviu acordat publicației Viva.ro, cântăreața a vorbit despre experiența acumulată în cei 40 de ani petrecuți pe scenă, dar și despre presiunea etichetelor sociale. Artista consideră că talentul și experiența nu ar trebui evaluate în funcție de vârstă și că fiecare persoană ar trebui să aibă libertatea de a se exprima fără să fie pusă la zid pentru alegerile sale.
Declarațiile vin într-o perioadă în care Loredana continuă să atragă atenția prin aparițiile sale îndrăznețe. Recent, artista a susținut un concert aniversar la Sala Palatului, unde a schimbat peste zece ținute și a readus în fața publicului inclusiv rochia roz purtată la debutul său de la Festivalul de la Mamaia, în urmă cu patru decenii.
Loredana Groza a vorbit și despre felul în care societatea îi privește pe oamenii care depășesc o anumită vârstă, mai ales atunci când aleg să nu se conformeze unor tipare.
„Vreau să spun în sensul că, dacă ai depășit o vârstă, trebuie să stai într-un sertar sau dacă ești prea tânăr trebuie să stai într-un sertar”, a declarat artista pentru Viva.ro.
Cântăreața consideră că prejudecățile nu ar trebui să aibă loc într-o societate în care fiecare om are ceva de oferit, indiferent de vârstă, culoare sau sex. Mai mult, spune că își dorește să fie un exemplu pentru cei care aleg să îi judece pe ceilalți după aparențe.
„Cred că toți ar trebui să ne unim, să facem și să ne recunoaștem experiența și talentul, pentru că fiecare are ceva de spus, indiferent de vârstă, indiferent de culoare, indiferent de sex. Și ar trebui să fie mai puțină discriminare pe lumea asta”, a mai spus Loredana.