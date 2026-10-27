5 greșeli de machiaj pe care vedetele le evită pentru a arăta mereu bine în fotografii

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 oct. 2026, 08:32

Sunt sigură că ați experimentat cu toții ceea ce urmează să descriu: ne aplicăm machiajul cu calm, ne amestecăm meticulos corectorul și, înainte de a ieși, oglinda reflectă exact imaginea pe care o căutam... până acum, totul perfect, până când este făcută prima fotografie și, dintr-o dată, fața noastră pare mai deschisă la culoare decât gâtul, cearcănele sunt prea proeminente sau acea pudră care promitea să ne țină strălucirea la distanță ne-a lăsat pielea mai uscată decât speram.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre greseli de machiajmachiaj