5 greșeli de machiaj pe care vedetele le evită pentru a arăta mereu bine în fotografii
Machiaj profesionist
Sunt sigură că ați experimentat cu toții ceea ce urmează să descriu: ne aplicăm machiajul cu calm, ne amestecăm meticulos corectorul și, înainte de a ieși, oglinda reflectă exact imaginea pe care o căutam... până acum, totul perfect, până când este făcută prima fotografie și, dintr-o dată, fața noastră pare mai deschisă la culoare decât gâtul, cearcănele sunt prea proeminente sau acea pudră care promitea să ne țină strălucirea la distanță ne-a lăsat pielea mai uscată decât speram.
Sunt sigură că acest scenariu ne este familiar tuturor și există o explicație: lumina, blițul și camerele de înaltă definiție pot schimba modul în care percepem culorile, texturile și cantitatea de produs. Ceea ce părea perfect amestecat sub iluminatul din baie poate deveni mult mai evident în fața obiectivului unei camere, fie la un eveniment, în timpul unui interviu de angajare video sau în acea fotografie pe care vrem să o păstrăm dintr-o seară specială...
În machiajul pentru televiziune și covor roșu, această verificare face parte din muncă. Pe lângă alegerea nuanțelor potrivite și asigurarea rezistenței rezultatului, trebuie să observi cum reacționează pielea la lumini, să examinezi tranzițiile și să ajustezi acoperirea astfel încât trăsăturile să își mențină aspectul natural. Acestea sunt detalii pe care le putem încorpora și în rutina noastră zilnică fără a transforma trusa noastră de machiaj într-o trusă profesională.
„În realitate, lumina și mișcarea pot masca micile imperfecțiuni, dar camera surprinde mult mai clar texturile, diferențele de ton și excesul de produs”, explică Martha Obeo, artistă de machiaj specializată în televiziune, vedete și mirese. Recomandările ei se concentrează pe cinci greșeli frecvente și pe o idee care le traversează pe toate: alegerea cu atenție a locului, modului și cantității de produs aplicate.
O bază care nu se potrivește cu gâtul
Nuanța fondului de ten poate dicta întregul aspect al machiajului, indiferent cât de bine ți-ai aranjat ochii sau buzele după aceea. Dacă este prea deschisă, fața poate părea palidă; dacă este prea închisă, creează o linie dură la nivelul gâtului, care este vizibilă mai ales în fotografii. Prin urmare, pe lângă culoare, este important să iei în considerare subtonul pielii tale și să te asiguri că produsul se îmbină perfect cu fața, gâtul și decolteul. Și iluminatul joacă un rol: un fond de ten care arată perfect sub lumină artificială poate părea diferit în mediul în care îl vei purta. Verificarea acestuia înainte de aplicare ajută la prevenirea ca fața ta să pară deconectată de restul corpului.
Corectorul merită aceeași atenție, mai ales atunci când încercăm să eliminăm lipsa somnului cu o cantitate generoasă sau cu o nuanță mult mai deschisă decât tenul nostru. Acest lucru poate ajunge să evidențieze cearcănele și să le transforme într-una dintre cele mai vizibile zone ale machiajului nostru. Sfatul lui Obeo este să ajustăm atât culoarea, cât și acoperirea și să concentrăm produsul acolo unde este nevoie. Estomparea bună a contururilor și verificarea rezultatului general sunt la fel de importante ca alegerea produsului potrivit.
Căutarea pielii perfecte prin adăugarea de straturi
O mică imperfecțiune necesită puțin mai mult fond de ten; un cearcăn sub ochi, încă un strat de corector. Problema apare atunci când aceste retușuri devin o serie de repetiții, lăsând pielea acoperită cu mai mult produs decât este nevoie. Această acumulare se poate transforma în linii fine, accentuând textura și făcând aspectul general mai puțin proaspăt. Înainte de a crește acoperirea, merită să acordați atenție pregătirii pielii: pielea deshidratată poate prezenta zone uscate pe care machiajul nu va face decât să le accentueze, în timp ce aplicarea prea multor creme sau începerea machiajului fără a aștepta absorbția acestuia poate face ca produsele să se deplase sau să se aglomereze. Pregătirea pielii trebuie adaptată tipului de piele al fiecărui individ și trebuie să creeze o suprafață netedă și confortabilă pe care să se lucreze.
„Una dintre cele mai frecvente greșeli este să credem că, cu cât aplicăm mai multe produse înainte de machiaj, cu atât pielea va arăta mai bine. Important este ca aceasta să fie curată, hidratată și echilibrată”, explică makeup artistul. De acolo, creșterea treptată a acoperirii vă permite să vedeți care zone necesită corecții suplimentare și care sunt în regulă cu un strat subțire. Această flexibilitate de a opri, verifica și adăuga doar acolo unde este necesar ajută la menținerea unui finisaj mai natural. De asemenea, previne ca dorința de a avea o piele perfect uniformă să accentueze liniile sau micile imperfecțiuni pe care am vrut să le netezim.
Pudrele, mai bune cu intenție
Controlul luciului este o preocupare frecventă atunci când știi că vei face fotografii, dar aplicarea pudrei pe toată fața poate avea consecințe nedorite. Pudra ajută la fixarea machiajului și la menținerea anumitor zone sub control; cu toate acestea, atunci când este aplicată excesiv, poate accentua porii, liniile fine și textura tenului. „Prea multă pudră poate accentua textura și ridurile”, avertizează Obeo. Recomandarea ei este să observați unde este nevoie și să ajustați cantitatea: fruntea, părțile laterale ale nasului sau bărbia pot necesita puțin produs, în timp ce alte zone ale feței pot menține un finisaj mai natural fără el.
În plus, anumite formule pot produce o nuanță albicioasă atunci când sunt fotografiate cu bliț, în funcție de ingredientele lor, cantitatea aplicată și condițiile de iluminare. Acest lucru este cunoscut sub numele de flashback, efectul care face ca unele zone să pară neașteptat de luminoase în imagine. Prin urmare, este recomandabil să verificați cum reacționează machiajul înainte de a adăuga mai multă pudră pentru a-i asigura longevitatea. O fotografie de test cu bliț, atunci când sunteți pe cale să îl utilizați, vă permite să detectați acest efect și să verificați zonele în care s-a acumulat produsul. Setarea selectivă a pudrei ajută la controlul strălucirii fără a face ca întreaga piele să pară nenaturală.
Contur, blush și iluminator: când gestul devine prea evident
Definirea trăsăturilor, accentuarea tenului și adăugarea unei atingeri de strălucire sunt tehnici comune în orice look de machiaj, dar echilibrul depinde de intensitatea, tonul și amplasarea fiecărui produs. Conturul excesiv definit poate crea umbre artificiale și poate întări expresia; blush-ul aplicat necorespunzător poate strica aspectul general. În fața camerei, tranzițiile necesită o atenție specială pentru a evita liniile vizibile sau zonele cu exces de culoare. Lucrul la estompare și observarea feței din diferite unghiuri vă permite să verificați dacă rezultatul completează trăsăturile și dacă produsele se îmbină perfect.
În cazul iluminatorului, plasarea acestuia este deosebit de importantă, deoarece capacitatea sa de a atrage lumina poate atrage atenția și asupra zonelor pe care preferăm să nu le accentuăm. „De asemenea, este important să fim atenți la iluminator: dacă îl aplicăm pe zone cu textură sau linii fine, le putem accentua”, notează Martha Obeo. „Nu este vorba despre crearea unei fețe noi, ci despre îmbunătățirea a ceea ce avem deja.” Recomandarea este să adaptați aceste tehnici la propria față și la finisajul dorit, mai degrabă decât să aplicați aceeași tehnică tuturor. O atingere de lumină bine plasată poate îmbunătăți aspectul general; adăugarea de mai multă lumină fără a verifica cum arată poate face ca produsul să copleșească efectul general.
Termină machiajul prea devreme
Pasul final începe atunci când credem că am terminat. Dacă ne îndepărtăm de oglindă, schimbăm iluminarea și ne observăm fața din unghiuri diferite, putem detecta detalii care trec neobservate în timp ce ne concentrăm asupra fiecărei zone separat. Iluminatul din baie, lumina de la ferestre, luminile de studio și blițul produc rezultate diferite, așa că este o idee bună să efectuăm această verificare în condițiile în care ne aflăm. O fotografie de test poate dezvălui o diferență de nuanță între față și gât, o strălucire excesivă sau o acumulare de corector pe care nu o observaserăm. Este o verificare simplă care ne ajută să decidem dacă este nevoie de o mică ajustare înainte de a ieși afară.
„Marele secret profesional este să lucrăm la piele și să controlăm cantitățile. Folosim straturi subțiri, corectăm doar unde este necesar și fixăm cu pudră doar zonele care au nevoie”, explică experta. Ea adaugă: „De asemenea, verificăm machiajul sub lumina reală a evenimentului și din diferite unghiuri, pentru că nu este suficient să arate bine din față în lumina naturală.” Acest lucru este completat de instrumente curate și o selecție de produse adaptate tipului de piele și finisajului dorit. Munca implică ajustarea fiecărei decizii la fața și la ocazie, acordând timp pentru a verifica rezultatul înainte de a adăuga un alt retuș.
Piele care încă arată ca pielea
Obținerea unui machiaj care să arate bine, atât în fața camerei, cât și în afara acesteia, necesită luarea în considerare a tipului de piele, a texturii și a luminii, însă recomandările Obeo au un principiu ușor de implementat: aplicați cu moderație și verificați înainte de a adăuga mai mult. Pregătirea corectă a feței, alegerea fondului de ten potrivit și rezervarea corectorului pentru zonele care au nevoie de el ajută la menținerea uniformității fără a sacrifica aspectul natural. Același lucru este valabil și pentru pudre, contur și iluminator: eficacitatea lor depinde de cât de bine se îmbină în aspectul general. După cum rezumă makeup artistul: „Cel mai bun machiaj pentru cameră este cel care arată frumos, uniform și natural, fără ca machiajul să fie primul lucru pe care îl observăm”.
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