Spicule în cosmetice: cum funcționează aceste micro-ace și pentru cine sunt destinate?

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 nov. 2026, 12:28

Spiculele revin în forță în lumea cosmeticelor. Deja folosite în Coreea de Sud de aproximativ cincisprezece ani, acestea captivează acum piața europeană. Caracteristica lor unică? O acțiune triplă care promovează penetrarea altor ingrediente active și regenerarea pielii. Inspirată de microneedling, această abordare este totuși mai blândă, mai puțin invazivă și, mai presus de toate, concepută pentru utilizarea zilnică.

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