Spicule în cosmetice: cum funcționează aceste micro-ace și pentru cine sunt destinate?

Spiculele revin în forță în lumea cosmeticelor. Deja folosite în Coreea de Sud de aproximativ cincisprezece ani, acestea captivează acum piața europeană. Caracteristica lor unică? O acțiune triplă care promovează penetrarea altor ingrediente active și regenerarea pielii. Inspirată de microneedling, această abordare este totuși mai blândă, mai puțin invazivă și, mai presus de toate, concepută pentru utilizarea zilnică.
Ce sunt mai exact spiculele?
Spiculele sunt structuri rigide, alungite, adesea compuse din silice și invizibile cu ochiul liber. Majoritatea celor utilizate în cosmetice sunt de origine naturală, în general derivate din bureți marini sau de apă dulce. Unele pot fi de origine minerală, în timp ce altele, sintetice, sunt fabricate din polimeri sau hidrogeluri.
Odată aplicate pe piele, acestea creează microperforații în straturile superficiale ale epidermei. Pentru a se proteja de această iritație blândă, pielea eliberează molecule de avertizare care promovează reînnoirea celulară, facilitând astfel regenerarea. Simultan, microcanalele stimulează producția de colagen și optimizează difuzia celorlalte ingrediente active ale formulei.
În ce produse pot fi găsite?
Se găsesc în principal în seruri, dar și în unele creme, măști și tratamente specifice. Cu cât concentrația de vârfuri este mai mare, cu atât acțiunea este mai intensă. Numărul lor variază de la 150.000 la 450.000 pe gram. Deși aceste produse sunt destinate în principal feței, unele produse de îngrijire a părului le conțin și ele. Acestea acționează asupra scalpului prin stimularea microcirculației și optimizarea eficacității celorlalte ingrediente active din formulă.
Cui sunt destinate?
Deoarece vizează neregularitățile, lipsa de fermitate sau strălucire și semnele de îmbătrânire , aceste tratamente sunt recomandate celor care doresc să își îmbunătățească calitatea pielii. Cu toate acestea, nu ar trebui utilizate pe pielea fragilă, inflamată sau reactivă. Dacă pielea dumneavoastră este sensibilă, efectuați mai întâi un test pe o zonă mică, discretă.
Este normal dacă simt o senzație de furnicături când îl aplic?
„Da, se întâmplă asta și poate apărea chiar și o ușoară roșeață, deoarece spiculele stimulează ușor terminațiile nervoase. Această senzație este însă temporară. Spiculele rămân pe piele timp de câteva ore înainte de a fi eliminate prin reînnoirea celulară. Pe de altă parte, dacă furnicăturile, arsurile sau iritațiile persistă sau se intensifică după câteva minute, produsul trebuie clătit rapid.” Stéphanie Soulé, cercetătoare, șefa departamentului de comunicare științifică la Typology și doctor în științe ale vieții și sănătății.
Cum să adopți spiculele?
Aplică-le seara, la începutul rutinei tale. Evită să le folosești în același timp cu agenți exfolianți sau produse pe bază de retinol și urmează instrucțiunile de dozaj, care variază de la o dată pe zi la o dată pe săptămână, în funcție de concentrație. Dacă ai pielea ușor sensibilă, aplică cremă de protecție solară dimineața.