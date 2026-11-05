Machiaj de toamnă: cum să scoți în evidență culoarea ochilor în 5 minute

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 08:38

Un gradient de maro, estompat, la modă… Acest machiaj în culori autumnale ne-a atras imediat atenția. Ușor de recreat, scoate în evidență privirea în doar câțiva pași și se potrivește perfect sezonului în care frunzele se îngălbenesc.

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