Machiaj de toamnă: cum să scoți în evidență culoarea ochilor în 5 minute

Un gradient de maro, estompat, la modă… Acest machiaj în culori autumnale ne-a atras imediat atenția. Ușor de recreat, scoate în evidență privirea în doar câțiva pași și se potrivește perfect sezonului în care frunzele se îngălbenesc.
Machiajul a devenit un accesoriu de modă în sine. Fie că preferi fardul de pleoape, rujul sau chiar genele false, scopul acestor produse este același: să-ți pună în valoare trăsăturile feței. Un machiaj bine realizat nu numai că poate spori încrederea în sine, dar poate adăuga și o notă de eleganță sau originalitate unei ținute.
Așa cum în octombrie îți schimbi pantalonii scurți și maieurile cu pulovere, este foarte obișnuit să îți adaptezi machiajul în funcție de sezon. Pe Instagram, make-up artistul de modă și expert în frumusețe Cristelle Ballet (@frenchtouchofmakeup) a distribuit look-ul „machiaj de toamnă” pentru a-l recrea cât mai curând posibil.
„Machiaj în cinci minute”: Cristine Ballet dezvăluie look-ul perfect de machiaj pentru toamnă
Pentru acest machiaj, vei avea nevoie de un creion kohl maro intens și cald, o paletă cu tonuri de maro deschis și o pensulă plată.
Aplică creionul de-a lungul liniei genelor, de la colțul exterior spre mijlocul pleoapei. Nu este nevoie să ajungi până la colțul interior al ochiului.
Folosind creionul, trasează o linie chiar deasupra pliului pleoapei subțiri. Apoi conecteaz-o la linia genelor pentru a forma un V în colțul exterior al ochiului.
Folosește vârful pensulei pentru a estompa produsul, apăsând și netezind de la stânga la dreapta. Acest pas este crucial pentru a integra produsul în piele și a-i oferi un efect mai estompat și mai estompat.
Estompează din nou, de data aceasta cu întreaga suprafață plată a pensulei.
Fixează ușor conturul V cu o fard de pleoape maro deschis și repetă această mișcare pe partea inferioară a ochiului.
Completează look-ul cu un strat frumos de rimel.
„Acesta este genul de machiaj pe care îl pot face în cinci minute” și se potrivește tuturor culorilor de ochi, a adăugat creatorul de conținut.
Ce culori ar trebui să alegi pentru toamnă?
Culorile cheie pentru toamnă sunt tonuri calde precum maro ciocolatiu, bej, camel și teracotă. De asemenea, puteți opta pentru vișiniu, prună, kaki și violet. Nu uitați să alegeți culorile hainelor, unghiilor și machiajului în funcție de nuanța pielii și de analiza culorii.