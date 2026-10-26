Adio machiajului minimalist: finisajul „dezordonat” detronează perfecțiunea „aspectului curat” în această toamnă

Lumea frumuseții este angajată într-o luptă între perfecțiunea extremă și haosul absolut. Aspectul curat și finisajul dezordonat reprezintă această opoziție, contrastând ordinea minimalistă cu haosul controlat, inspirat din anii '90.
În timp ce prima continuă să domine cu promisiunea sa de piele impecabilă și minimalism imaculat, tendința opusă câștigă teren pe rețelele de socializare, deoarece îmbrățișează imperfecțiunea și evidențiază exact ceea ce alții încearcă să ascundă. În era inteligenței artificiale și a filtrelor meticulos de precise, dezordinea a devenit noul act de rebeliune estetică.
Această idee este susținută și de Nerina Freán, expertă în machiaj la Prada Beauty.„Femeile sunt mereu în căutare de noi modalități de a se exprima, de a se reinventa și de a se conecta cu lumea.”, spune ea pentru El Mundo. Ea adaugă: „Într-o eră în care perfecțiunea și omogenizarea feței au fost norma, încălcăm regulile, ne impunem și ne arătăm latura cea mai reală și îndrăzneață.”
Marile case de modă au susținut această opinie pe scena unde se stabilesc adevăratele tendințe ale sezonului: podiumul. În timp ce Rabanne și Sandy Liang au optat pentru cearcăne sub ochi, machiajele estompate de la Gucci și Prada au devenit adevăratul punct central al acestei noi tendințe. Prada a ales chiar și un stil și mai haotic, adăugând păr ciufulit sau creț, alături de farduri de pleoape închise la culoare, estompate.
„A fost, într-un fel, un răspuns la căutarea perfecțiunii. Acum optăm pentru un machiaj mai trăit, care reflectă diferite emoții și experiențe, cum ar fi un ochi fumuriu mai puțin perfect sau o piele mai puțin ideală”, explică Yulen Izquierdo, makeup artist pentru NYX PMU. După era perfecțiunii absolute, noua narațiune pune întrebarea dacă este mai bine să fii ca toți ceilalți sau să fii autentic. „Există două moduri de a privi lucrurile”, subliniază Izquierdo. Și explică: „Machiajul fie te poartă, fie porți tu machiajul. În primul scenariu, vedem doar simetrie și frumusețe superficială; în al doilea, emoții și experiențe - există o poveste în spatele acelui machiaj.”
Experta în frumusețe Prada explică faptul că „în loc să ne comparăm, să vrem să imităm, să vrem să «fim ca...», deconstruirea rutinelor noastre de frumusețe și machiaj și conectarea cu ceea ce funcționează pentru fiecare dintre noi este ceea ce, în cele din urmă, ne face să ne simțim puternice, frumoase și unice ”. „Ca make up artist, nu există nimic mai frumos decât să ajut fiecare femeie să-și evidențieze unicitatea, propria frumusețe și personalitatea de neînlocuit. Fac asta cu mare pasiune și dăruire, pentru că am norocul să văd strălucirea și entuziasmul din ochii fiecărei femei atunci când termin un machiaj, după ce am împărtășit un spațiu de ascultare și putere cu ea”, spune ea.