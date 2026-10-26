Adio machiajului minimalist: finisajul „dezordonat” detronează perfecțiunea „aspectului curat” în această toamnă

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 oct. 2026, 08:04

Lumea frumuseții este angajată într-o luptă între perfecțiunea extremă și haosul absolut. Aspectul curat și finisajul dezordonat reprezintă această opoziție, contrastând ordinea minimalistă cu haosul controlat, inspirat din anii '90.

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