Val de amenințări cu bombă pe cerul Europei

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 13:23

Amenințări cu bombă și riscuri la adresa securității au perturbat zborurile de pasageri în întreaga Europă, joi, 5 noiembrie. Acestea sunt cele mai recente dintr-o serie de incidente care, în cursul acestei săptămâni, au dus la aterizări de urgență și verificări de securitate.

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