Val de amenințări cu bombă pe cerul Europei

Amenințări cu bombă și riscuri la adresa securității au perturbat zborurile de pasageri în întreaga Europă, joi, 5 noiembrie. Acestea sunt cele mai recente dintr-o serie de incidente care, în cursul acestei săptămâni, au dus la aterizări de urgență și verificări de securitate.
Până în prezent nu au fost descoperiți explozibili, nefiind clar cine sau ce se află în spatele acestor apeluri. Însă, prin simpla lor existență, amenințările au provocat perturbări în spațiul aerian european și pe unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi de pe continent.
Compania aeriană Aer Lingus a anunțat că zborul EI402, care efectua cursa de la Dublin la Roma cu peste 150 de persoane la bord, a fost redirecționat, joi, către o bază a Forțelor Aeriene Franceze.
O echipă de pirotehniști a intervenit la baza aeriană Évreux-Fauville, iar cei 151 de pasageri și cei șase membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei Aer Lingus au fost transferați într-un loc sigur, a precizat într-un comunicat biroul ministrului francez al Forțelor Armate, Sébastien Lecornu.
Un zbor al companiei Finnair, care venea de la Helsinki, a fost escortat de avioane ale Forțelor Aeriene Italiene până pe aeroportul Fiumicino din Roma, „în urma unor sesizări anonime privind o posibilă amenințare cu bombă”, potrivit unui purtător de cuvânt al autorității aeroportuare din Roma.
„Experții pirotehniști ai poliției au activat protocoalele de securitate, iar în prezent sunt în desfășurare verificări de siguranță”, a declarat acesta.
Un purtător de cuvânt al Finnair a precizat că unul dintre zborurile companiei către Roma a aterizat în condiții normale, după primirea unei amenințări cu bombă.
Un al doilea zbor Finnair, care venea de la Helsinki, a aterizat în condiții normale la Viena, după ce a primit, de asemenea, o amenințare cu bombă, a declarat un reprezentant al operatorului aerian.
În Republica Cehă, poliția a anunțat că a primit amenințări referitoare la plasarea unor dispozitive explozive improvizate la bordul a patru aeronave care se îndreptau spre Praga, capitala țării.
Instituții media din Bulgaria au relatat, de asemenea, că trei aeronave au fost nevoite să efectueze aterizări de urgență din cauza unor amenințări cu bombă, a transmis agenția Reuters, citând miniștri din guvern.
Presa belgiană a relatat, de asemenea, că o aeronavă a fost forțată să aterizeze pe aeroportul Zaventem din Bruxelles; potrivit Reuters, este vorba despre un avion al companiei aeriene poloneze LOT.
Incidentele de joi survin după o serie de amenințări cu bombă la adresa unor companii aeriene, care au dus la redirecționarea mai multor zboruri și la închiderea temporară a unui aeroport din Polonia. În cazurile anterioare, autoritățile din diverse țări au precizat că nu au fost descoperite dispozitive explozive.
Marți, a fost declanșată o operațiune de securitate și în portul de pe insula grecească Syros, în urma unei amenințări cu bombă vizând o navă de croazieră care urma să plece spre Israel. Autoritățile au declarat că o persoană necunoscută a susținut că un dispozitiv exploziv a fost plasat pe coca navei „Crown Iris” – care navighează sub pavilion panamez și urma să plece spre Haifa.
Autoritățile nu au indicat cine s-ar putea afla în spatele acestor incidente și nu a existat nicio revendicare a responsabilității.