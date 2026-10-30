Ce poți face în weekend? Festivaluri, concerte și expoziții în București și în țară
Relaxare de weekend
Ce poți face în weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie? Concerte SoNoRo, Festival Roman la Galați, expoziții Brâncuși și evenimente la Constanța.
Ultimul weekend din octombrie vine cu numeroase evenimente culturale și artistice în București și în alte orașe din România. De la expoziții dedicate sculptorului Constantin Brâncuși și concerte de muzică clasică, până la festivaluri istorice și experiențe inedite de lectură, oferta este variată pentru cei care vor să își petreacă timpul liber în afara casei.
Bucureștiul găzduiește în aceste zile evenimente importante, în timp ce Galațiul propune o incursiune în atmosfera Romei Antice, iar Constanța continuă seria concertelor din cadrul Cazino Music Festival.
Expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, la Muzeul Național de Artă al României
Unul dintre evenimentele culturale importante ale weekendului este expoziția „Brâncuși. Sindromul”, organizată la Muzeul Național de Artă al României (MNAR), cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.
Expoziția este deschisă publicului în perioada 12 iunie 2026 – 14 martie 2027 și reunește lucrări care ilustrează influența creației lui Constantin Brâncuși asupra artei moderne și contemporane.
Vizitatorii pot descoperi portrete ale sculptorului, realizate de artiști precum Theodor Pallady și Milița Petrașcu, dar și sculpturi și interpretări contemporane inspirate de universul brâncușian.
Vineri, 30 octombrie, între orele 16:30 și 18:00, este programat și turul ghidat „Brâncuși. Operă și brand de țară”. Biletul costă 50 de lei și include accesul în Sala Brâncuși și în expoziția temporară.
Festivalul SoNoRo deschide seria concertelor de weekend din București
Iubitorii muzicii clasice sunt invitați la cea de-a XXI-a ediție a Festivalului SoNoRo, care debutează vineri, 30 octombrie, la Muzeul Național de Artă al României.
Concertul de deschidere, intitulat „Lord of the Strings”, are loc în Sufrageria Regală și marchează începutul unei noi ediții construite în jurul temei „Melodia infinită”, inspirată de concepția muzicală a compozitorului Richard Wagner.
Festivalul continuă în București până pe 8 noiembrie și cuprinde 12 concerte și o întâlnire SoNoRo Talk.
Printre spațiile care găzduiesc evenimentele se numără Palatul Bragadiru – Sala Godot și Ateneul Român.
Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 19:00, publicul este așteptat la Palatul Bragadiru pentru un spectacol susținut de Ksenia Parkhatskaya, David Duffy și formația acestuia. Programul îmbină jazzul original cu influențe cinematografice și ritmuri swing din perioada de aur a genului.
Biletele și abonamentele sunt disponibile prin platforma Eventbook.
Festival Roman la Galați. Trei zile de reconstituiri istorice și demonstrații militare
Galațiul devine, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, gazda celei de-a treia ediții a Festivalului Roman, un eveniment dedicat istoriei și civilizației Antichității.
Manifestările se desfășoară în aer liber, în zona Casei Artelor, unde organizatorii vor recrea atmosfera Romei Antice prin tabere romane, demonstrații militare și activități interactive.
Participanții vor putea descoperi echipamentele și armamentul folosite de legionarii romani, modul în care aceștia se pregăteau de luptă și diferite aspecte ale vieții cotidiene din Antichitate.
Deschiderea oficială a festivalului este programată vineri, 30 octombrie, la ora 16:30, după amenajarea taberelor romane.
Evenimentul este organizat de mai multe asociații culturale și istorice, în parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Galați.
„Offline la Madrigal”, o experiență dedicată lecturii și întâlnirilor fără telefon
O propunere diferită pentru weekend vine din partea Galeriei Madrigal, care organizează sâmbătă, 31 octombrie, evenimentul „Offline la Madrigal”.
Acesta va avea loc la Casa Madrigal, situată pe Aleea Dealul Mitropoliei nr. 11, într-o clădire istorică construită în anul 1924, după planurile arhitectului Alfred Popper.
Între orele 11:00 și 13:00, participanții vor avea ocazia să citească într-un spațiu special amenajat, după care vor putea lua parte la discuții despre cărți și fragmente literare preferate.
Conceptul evenimentului presupune și renunțarea temporară la telefoanele mobile, acestea urmând să fie păstrate la intrare și returnate la final.
Participarea se face pe bază de înscriere, în limita a 30 de locuri disponibile. Prețul unui bilet este de 25 de lei, iar vârsta minimă pentru participare este de 16 ani.
Cazino Music Festival continuă la Constanța cu două artiste internaționale
Constanța propune un weekend dedicat muzicii clasice, în cadrul primei ediții a Cazino Music Festival.
Sâmbătă și duminică, 31 octombrie și 1 noiembrie, pe scena festivalului vor evolua Ania Druml și Sophie Druml, două artiste cu pregătire muzicală la Universitatea de Muzică și Arte Interpretative din Viena.
Cele două muziciene vor alterna interpretările la vioară, violoncel și pian, propunând un program care pune în valoare versatilitatea artistică și dialogul dintre instrumente.
Festivalul se desfășoară la Cazinoul din Constanța în perioada 12 septembrie – 22 noiembrie 2026 și include 11 weekenduri de concerte de muzică clasică.
Biletele pot fi cumpărate de la casieria Cazinoului, de la automatele amplasate pe faleză sau online, prin intermediul site-ului oficial al instituției.
Weekend cu evenimente pentru toate gusturile
Ultimele zile ale lunii octombrie aduc o ofertă variată de activități pentru cei care caută evenimente culturale, concerte sau experiențe diferite în oraș.
Fie că aleg o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși, un concert de muzică clasică, o incursiune în istoria Romei Antice sau câteva ore de lectură fără telefon, bucureștenii și turiștii au la dispoziție mai multe variante pentru petrecerea timpului liber.
Galațiul și Constanța completează oferta culturală a weekendului cu evenimente care aduc în prim-plan istoria, muzica și arta.
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