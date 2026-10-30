ROBOFEST 2026 începe la București! Peste 1.300 de roboți și 1.500 de participanți din 34 de țări

ROBOFEST 2026 începe la Politehnica București. Peste 1.500 de participanți din 34 de țări și 1.300 de roboți, la festivalul internațional de robotică.
Bucureștiul devine, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, unul dintre principalele puncte de atracție pentru pasionații de tehnologie și robotică. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București găzduiește cea de-a cincea ediție a festivalului ROBOFEST, un eveniment internațional care reunește peste 1.500 de participanți din 34 de țări și mai mult de 1.300 de roboți.
Timp de trei zile, campusul universitar se transformă într-un spațiu dedicat inovației, competițiilor tehnologice și inteligenței artificiale. Elevi, studenți, cercetători și specialiști din mai multe țări își vor prezenta proiectele și vor participa la demonstrații și întreceri de robotică.
RoboChallenge 2026, atracția principală a festivalului ROBOFEST
Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului este RoboChallenge, competiția internațională de robotică ajunsă la cea de-a XVII-a ediție.
În cadrul concursului, peste 1.300 de roboți vor intra în competiție în 22 de probe, dintre care două sunt organizate în premieră. Participanții își vor testa abilitățile în domenii precum mecanica, electronica și programarea, într-o serie de provocări care pun accent pe precizie, creativitate și performanță tehnică.
Competiția RoboChallenge a devenit, de-a lungul anilor, un reper internațional în domeniul roboticii, reunind echipe din numeroase țări și oferind tinerilor oportunitatea de a-și demonstra cunoștințele și capacitatea de inovare.
Robotică și inteligență artificială, prezentate publicului larg
Pe lângă întrecerile propriu-zise, ROBOFEST 2026 va include demonstrații tehnologice și prezentări ale unor proiecte dezvoltate de tineri pasionați de știință și inginerie.
Vizitatorii vor putea descoperi aplicații moderne ale roboticii și inteligenței artificiale, precum și soluții tehnologice care ilustrează modul în care aceste domenii contribuie la transformarea societății.
Organizatorii își propun ca festivalul să depășească statutul unei simple competiții și să devină un spațiu de întâlnire între educație, cercetare, industrie și publicul larg.
Prin participarea echipelor internaționale, evenimentul oferă și o oportunitate de schimb de experiență între tineri, specialiști și profesioniști din domeniul tehnologiei.
Când și unde are loc ROBOFEST 2026
Cea de-a cincea ediție a festivalului ROBOFEST se desfășoară între 30 octombrie și 1 noiembrie 2026, în campusul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.
Evenimentul este organizat de universitate și aduce în prim-plan potențialul noilor generații de specialiști în robotică, programare și inteligență artificială.
Cu peste 260 de echipe înscrise, 1.500 de participanți și 1.300 de roboți, ROBOFEST 2026 se anunță una dintre cele mai importante întâlniri internaționale dedicate roboticii organizate în România.