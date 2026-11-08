Stațiunea Băile Herculane se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Hotelurile au aproape toate locurile rezervate

Publicat 8 nov. 2026, 12:38 Actualizat 8 nov. 2026, 12:39 Sursă realitatea.net

Băile Herculane se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Hotelurile au rezervări numeroase, iar turiștii au la dispoziție oferte SPA și balneare.

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