Stațiunea Băile Herculane se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Hotelurile au aproape toate locurile rezervate
Băile Herculane
Băile Herculane se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Hotelurile au rezervări numeroase, iar turiștii au la dispoziție oferte SPA și balneare.
Stațiunea Băile Herculane se pregătește pentru una dintre cele mai importante perioade ale anului din punct de vedere turistic. Apropierea sărbătorilor de iarnă aduce un interes crescut pentru ofertele hotelurilor, care au primit numeroase solicitări pentru vacanțele de 1 Decembrie și Crăciun. În schimb, proprietarii de pensiuni spun că se confruntă cu un sezon mai dificil, pe fondul creșterii cheltuielilor și al reducerii bugetelor alocate de români pentru concedii.
Investițiile în servicii de cazare, facilități SPA și tratamente balneare continuă în stațiunea din județul Caraș-Severin, însă operatorii din turism consideră că este nevoie și de o implicare mai consistentă a autorităților pentru valorificarea potențialului turistic al zonei.
Hotelurile din Băile Herculane, aproape de capacitatea maximă pentru sărbători
Complexurile hoteliere din Băile Herculane au pregătit pachete speciale pentru Ziua Națională, Crăciun și Revelion. Cererea este deosebit de mare pentru primele două perioade, iar unele unități de cazare mai au doar câteva camere disponibile.
Un exemplu este Complexul hotelier Minerva, unde rezervările pentru 1 Decembrie și Crăciun sunt aproape epuizate. Pentru Revelion, turiștii mai pot găsi însă locuri disponibile.
Potrivit Cătălinei Iovan, managerul complexului, pachetele turistice includ mai multe nopți de cazare, mese în sistem bufet suedez, programe de divertisment pentru copii, seri cu muzică live și acces la facilitățile SPA.
O parte dintre rezervări provin de la turiști care au mai vizitat stațiunea și aleg să revină, atrași de serviciile și activitățile puse la dispoziție.
Oferte SPA și tratamente balneare pentru turiștii care aleg Băile Herculane
Pe lângă pachetele pentru sărbătorile de iarnă, hotelurile din stațiune promovează și oferte speciale pentru extrasezon.
Acestea sunt destinate atât celor care își doresc o escapadă de weekend, cât și persoanelor interesate de tratamente balneare și servicii de recuperare medicală.
Baza de tratament a Complexului Minerva dispune de echipamente medicale specializate și personal calificat, iar zona SPA reprezintă un alt punct de atracție pentru vizitatori.
Turismul de relaxare și balneofizioterapia continuă să fie printre principalele motive pentru care turiștii aleg această destinație din Valea Cernei.
Ce pot vizita turiștii la Băile Herculane în sezonul rece
Chiar dacă temperaturile scad în perioada iernii, Băile Herculane rămâne o destinație potrivită pentru cei care preferă vacanțele active.
Climatul relativ blând al zonei permite organizarea unor activități în aer liber, inclusiv drumeții pe trasee montane accesibile și plimbări prin centrul istoric al stațiunii.
Turiștii pot descoperi statuia lui Hercule, clădirile istorice și vestigiile care amintesc de tradiția balneară a uneia dintre cele mai cunoscute stațiuni din România.
Combinația dintre relaxarea în centrele SPA, tratamentele balneare și explorarea patrimoniului istoric reprezintă unul dintre avantajele stațiunii în sezonul rece.
Pensiunile din Băile Herculane resimt scăderea numărului de turiști
Dacă marile hoteluri raportează numeroase solicitări pentru sărbători, situația este diferită în cazul pensiunilor.
Proprietarii acestora vorbesc despre un sezon turistic mai slab, influențat de creșterea prețurilor, majorarea taxelor și reducerea sumelor pe care românii le pot aloca vacanțelor.
Tiberiu Neagu, proprietarul unei pensiuni deschise la începutul lunii iunie, spune că primul sezon de activitate a fost unul satisfăcător pentru o unitate nouă, însă numărul vizitatorilor a fost sub așteptări.
Pensiunea este clasificată la patru margarete și oferă, pe lângă cazare și servicii de masă, facilități de relaxare precum două saune, una uscată și una umedă, jacuzzi și o piscină încălzită de aproximativ 25 de metri pătrați.
Investițiile realizate urmăresc să ofere turiștilor condiții de cazare și relaxare la standarde ridicate.
Program redus în timpul iernii și planuri pentru sezonul turistic 2027
În lunile următoare, pensiunea își va adapta programul de funcționare, urmând să primească turiști în special în weekenduri și în perioadele în care sunt organizate evenimente.
Pentru 2027, proprietarii își propun să atragă mai mulți vizitatori din România și din străinătate, prin promovarea facilităților și serviciilor disponibile.
Aceștia consideră însă că eforturile investitorilor privați trebuie susținute și de autoritățile locale și centrale.
Băile Herculane are un patrimoniu istoric și balnear important, iar dezvoltarea turismului depinde inclusiv de valorificarea acestuia și de îmbunătățirea imaginii stațiunii.
Operatorii din domeniu își doresc ca destinația să fie cunoscută nu doar pentru clădirile istorice degradate, ci și pentru investițiile recente, unitățile moderne de cazare și facilitățile de relaxare.
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