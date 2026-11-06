Târgul de Crăciun din România lăudat în presa britanică

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 nov. 2026, 08:35

A sosit acea perioadă a anului în care începem să ne facem planuri pentru sărbători, iar târgurile de Crăciun se află, de cele mai multe ori, în fruntea listei. La urma urmei, nimic nu se compară cu aroma vinului fiert cu mirodenii care plutește în aer, într-un decor cu căsuțe din lemn împodobite cu luminițe strălucitoare și pline de mici daruri ideale pentru a fi puse în ghetuțe, totul acompaniat de colindători, pe fundalul unor peisaje desprinse parcă din povești.

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