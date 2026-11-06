Târgul de Crăciun din România lăudat în presa britanică

A sosit acea perioadă a anului în care începem să ne facem planuri pentru sărbători, iar târgurile de Crăciun se află, de cele mai multe ori, în fruntea listei. La urma urmei, nimic nu se compară cu aroma vinului fiert cu mirodenii care plutește în aer, într-un decor cu căsuțe din lemn împodobite cu luminițe strălucitoare și pline de mici daruri ideale pentru a fi puse în ghetuțe, totul acompaniat de colindători, pe fundalul unor peisaje desprinse parcă din povești.
Iar târgurile de Crăciun din România devin magneți pentru turiștii străini.
Târgul de Crăciun din Sibiu ocupă primul loc într-un clasament european al celor mai accesibile piețe de sărbători în funcție de prețul vinului fiert, potrivit unei analize publicate în presa britanică.
Studiul, care a comparat prețurile din 55 de târguri europene, indică un cost de numai 82 de pence pentru o porție de vin fiert la Sibiu. Alte trei orașe din România, Brașov, Craiova și București, figurează printre destinațiile cu cele mai mici prețuri. relatează Daily Express.
Publicația britanică prezintă Sibiul drept o destinație potrivită pentru o vacanță de iarnă, evidențiind arhitectura centrului istoric, atmosfera festivă și costurile reduse în comparație cu marile târguri de Crăciun din Europa Occidentală.
Potrivit analizei realizate de compania eurochange, o porție de vin fiert ar costa la Târgul de Crăciun din Sibiu 0,82 lire sterline, echivalentul a aproximativ cinci lei, în funcție de cursul valutar.
Ediția 2026 a Târgului de Crăciun din Sibiu se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, în Piața Mare.
Patru orașe din România, printre cele mai accesibile destinații europene
România este bine reprezentată în clasamentul întocmit. După Sibiu, următoarele două poziții sunt ocupate de Brașov și Craiova, unde prețul indicat pentru o porție de vin fiert este de 1,63 lire sterline.
Bucureștiul apare pe locul al optulea, cu un preț de 1,96 lire sterline.
În clasament mai figurează Sofia, din Bulgaria, cu 1,76 lire sterline, orașele cehe Olomouc și Brno, fiecare cu 1,77 lire sterline, precum și Göteborg, din Suedia, cu 1,89 lire sterline.
La polul opus se află târgul Winter Wonderland din Londra, unde vinul fiert ar costa 7,40 lire sterline, de aproximativ nouă ori mai mult decât prețul indicat pentru Sibiu.
Printre destinațiile scumpe se numără și Grădinile Tivoli din Copenhaga, cu 6,88 lire sterline, și Tallinn, cu 6,86 lire sterline pentru o porție.