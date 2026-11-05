România, promovată pe postul BBC World News

În perioada 1-29 noiembrie, postul britanic BBC transmite trei clipuri de promovarea a României, realizate în colaborare cu producătorul de televiziune Charlie Ottley, un promotor recunoscut al patrimoniului natural și cultural autohton, relatează News.ro.
Inițiativa aparține Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și urmărește repoziționarea țării pe piața europeană și mondială a călătoriilor. Fiecare dintre cele trei materiale video are o durată de 60 de secunde și este realizat în jurul unui concept editorial propriu, fiind programate în total 20 de difuzări pe durata întregii luni.
Strategia de imagine combină peisajele montane și fluviale cu tradiția și cultura locală. Primul clip, intitulat „Wild Romania”, pune accentul pe peisajele spectaculoase, biodiversitatea unică și opțiunile de aventură sau ecoturism.
Al doilea material, „Sounds Like Romania”, adoptă o formulă imersivă și redă identitatea țării prin sunetele autentice ale naturii, de la foșnetul pădurilor seculare la apele Deltei Dunării.
Cel de-al treilea videoclip, „Romania, So Much More Than Dracula!”, folosește notorietatea legendei transilvănene doar ca punct de plecare pentru a dezvălui atracțiile reale ale regiunii: cetățile medievale, satele pitorești și peisajele carstice.
În urma implicării directe a lui Charlie Ottley, acest spot axat pe Transilvania a beneficiat de două zile în plus de expunere, fiind difuzat în avans pe 30 și 31 octombrie, chiar în contextul sărbătorii de Halloween, când interesul internațional pentru tematica vampirilor atinge un vârf natural.