România, promovată pe postul BBC World News

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 09:36

În perioada 1-29 noiembrie, postul britanic BBC transmite trei clipuri de promovarea a României, realizate în colaborare cu producătorul de televiziune Charlie Ottley, un promotor recunoscut al patrimoniului natural și cultural autohton, relatează News.ro.

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