Bibliotecă în aer liber, în Piața Matache

O bibliotecă în aer liber se deschide, în weekend, în Piața Matache. Aici, bucureștenii pot împrumuta sau da cărți la schimb.
Iubitorii de literatură sunt așteptați la biblioteca în aer liber din Piața Matache, care se deschide oficial pe 30 octombrie, de la ora 15:00. Bucureștenii pot împrumuta cărți, sau își pot da propriile cărți la schimb. Hub-ul va fi disponibil pe esplanada de la Piața Matache.
Regulile sunt simple: iei o carte cu împrumut sau lași alta la schimb. În acest mod, cititorii vor ajunge mai ușor la cărți, fără costuri suplimentare.
La Matache, cărțile își găsesc cititori, iar cititorii își găsesc cărți!, spune Primăria Sectorului 1.
Căsuța cu lectură își așteaptă primii vizitatori chiar pe esplanada de la Piața Matache.
Când prognoza meteo nu prea ține cu noi, avem o veste bună: biblioteca este la adăpost, în foișor, nu direct sub cerul liber. Așadar, nici ploaia nu ne poate strica întâlnirea cu lectura!, mai transmite Primăria Sectorului 1.
Inițiativa este potrivită și binevenită, având în vedere accesul limitat al cetățenilor la literatură, fie din cauza costurilor, fie din lipsa spațiilor dedicate cărților.