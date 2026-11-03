Ai lăsa inteligența artificială să-ți planifice vacanța? Ce arată un studiu despre încrederea turiștilor în AI

Doar 44% dintre turiști se simt confortabil să lase inteligența artificială să le planifice itinerariul, arată un sondaj realizat în opt țări. În schimb, tehnologia este folosită tot mai des pentru monitorizarea prețurilor la hoteluri și traduceri în timp real, relatează Euronews.
Inteligența artificială a început să transforme modul în care oamenii își organizează călătoriile. De la recomandări personalizate și asistenți virtuali până la compararea prețurilor, tehnologia este deja integrată în numeroase platforme turistice.
Cu toate acestea, un sondaj realizat de Mews, companie care dezvoltă software pentru managementul hotelier, arată că turiștii preferă să păstreze controlul asupra planificării vacanțelor.
Cercetarea, realizată pe un eșantion de 3.250 de turiști din Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania, Suedia, Marea Britanie și Statele Unite, arată că doar 44% dintre respondenți ar avea încredere să lase inteligența artificială să le organizeze itinerariul, potrivit Euronews.
În schimb, 63% dintre călători folosesc inteligența artificială pentru monitorizarea tarifelor hoteliere, iar 56% apelează la această tehnologie pentru traduceri în timp real, atunci când se află în vacanță.
Unul dintre principalele avantaje ale inteligenței artificiale este capacitatea de a analiza rapid informații din mai multe surse și de a oferi recomandări adaptate preferințelor fiecărui utilizator.
Totuși, călătorii sunt mai rezervați atunci când această personalizare presupune colectarea și utilizarea datelor personale.
Potrivit sondajului, doar 43% dintre respondenți sunt de acord ca hotelurile să utilizeze informații despre comportamentul lor online pentru a personaliza serviciile cu ajutorul inteligenței artificiale.
Procentul scade la 34% atunci când este vorba despre folosirea datelor colectate de pe rețelele sociale.
În schimb, turiștii sunt mai deschiși să ofere informații în mod voluntar. Astfel, 61% acceptă ca inteligența artificială să folosească preferințele declarate, iar 56% sunt de acord cu utilizarea istoricului sejururilor anterioare.
Potrivit cercetării, italienii sunt cei mai optimiști în privința rolului pe care această tehnologie îl va avea în următorii cinci ani. Aproximativ 51% dintre respondenții din Italia privesc pozitiv această perspectivă, comparativ cu media de 39% înregistrată la nivelul sondajului.
Spania se remarcă prin cea mai favorabilă atitudine generală față de inteligența artificială, 58% dintre respondenți exprimându-și o opinie pozitivă.