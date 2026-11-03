Ai lăsa inteligența artificială să-ți planifice vacanța? Ce arată un studiu despre încrederea turiștilor în AI

Publicat 3 nov. 2026, 09:18 Actualizat 3 nov. 2026, 09:19

Doar 44% dintre turiști se simt confortabil să lase inteligența artificială să le planifice itinerariul, arată un sondaj realizat în opt țări. În schimb, tehnologia este folosită tot mai des pentru monitorizarea prețurilor la hoteluri și traduceri în timp real, relatează Euronews.

Distribuie articolul