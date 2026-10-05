IAN a fost pus de procurori sub control judiciar după incidentul de la Arenele Romane

Artistul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri, după ce a fost surprins într-o ipostază controversată în timpul concertului susținut la București.
Trapperul IAN, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce fusese reținut pentru 24 de ore de polițiști. Măsura a fost dispusă în cadrul dosarului deschis în urma incidentului produs la concertul susținut de artist la Arenele Romane din București.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, IAN este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri. În timpul evenimentului, desfășurat în noaptea de 2 spre 3 octombrie, artistul a fost filmat urinând pe scenă, în fața publicului. Imaginile au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale și au atras atenția polițiștilor.
Ancheta continuă sub supravegherea procurorilor
Cercetările sunt efectuate de polițiștii Secției 14 din București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
După administrarea probelor, anchetatorii au dispus inițial reținerea artistului, iar ulterior acesta a fost eliberat și plasat sub control judiciar.
Dosarul rămâne în lucru, urmând ca autoritățile să stabilească toate circumstanțele incidentului și eventuala răspundere penală a artistului.