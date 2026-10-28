Era inteligenței artificiale în modă: schimburi de fețe și clone digitale

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 oct. 2026, 09:02

Modelele vestimentare generate de inteligența artificială oferă brandurilor o oportunitate tentantă: posibilitatea de a crea imagini realiste pentru site-urile lor de vânzări, reducând în același timp costurile cu 90% sau mai mult, comparativ cu ședințele foto care implică modele umane.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre inteligenta artificialamodamodele