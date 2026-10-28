Era inteligenței artificiale în modă: schimburi de fețe și clone digitale

Modelele vestimentare generate de inteligența artificială oferă brandurilor o oportunitate tentantă: posibilitatea de a crea imagini realiste pentru site-urile lor de vânzări, reducând în același timp costurile cu 90% sau mai mult, comparativ cu ședințele foto care implică modele umane.
Pentru industria modelingului, această tehnologie reprezintă o amenințare existențială, din cauza reglementărilor insuficiente privind dreptul de proprietate sau utilizarea „gemenilor digitali”. Modelele riscă să le fie replicată imaginea fără plată – sau să fie înlocuite cu modele complet sintetice.
În timp ce unele companii caută să refolosească sau să modifice imaginile unor modele existente, altele utilizează modele generate integral de inteligența artificială, care nu se bazează pe persoane reale.
Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde, agențiile de modeling se confruntă cu o scădere a numărului de contracte, studiourile foto se închid, iar modelele riscă să piardă o parte semnificativă a surselor lor de venit: ședințele foto pentru retailerii de modă rapidă (fast-fashion), care adaugă constant noi colecții pe site-urile lor.
„În decurs de un an, sau chiar în următoarele șase luni, vor exista mai puține oportunități de muncă pentru modele – în special în zona de comerț electronic, care reprezintă principala noastră sursă de venit”, a declarat pentru Reuters Adot Gak, un model stabilit la Londra, care a apărut pe coperta revistei Harper's Bazaar și în campanii pentru branduri precum Balmain și H&M. „Dacă nu luăm atitudine în această privință, în următorii doi ani întreaga industrie va fi populată exclusiv de roboți.”
În timp ce unii jucători din segmentul „fast-fashion”, precum brandul spaniol Mango, au introdus deja, la scară largă, modele generate de inteligența artificială, brandurile de lux acționează cu mai multă prudență.
Moncler a experimentat încă din 2023 cu o campanie care a folosit imagini generate de inteligența artificială, iar Gucci a stârnit controverse în lumea modei după ce, anul acesta, a publicat pe Instagram imagini create cu ajutorul acestei tehnologii.
Reprezentanții Moncler au declarat că, în prezent, brandul nu utilizează modele generate de inteligența artificială, nici pe site-ul propriu, nici în campaniile sale. Gucci nu a răspuns solicitărilor de a comenta pe această temă.
„Cel mai îngrijorător aspect este că, în prezent, oamenii nu mai pot face distincția între un model real și unul generat de inteligența artificială”, a afirmat Gak.
Inteligența artificială le permite comercianților să modifice și să utilizeze în mod repetat imaginea unui model – îmbrăcat în ținute diferite – la o fracțiune din costul unor noi ședințe foto.
Într-un document de casting pentru o ședință foto, brandul italian Diesel a solicitat modelelor să își dea acordul pentru „modificarea sau reconstrucția trăsăturilor faciale și a proporțiilor corporale”, precum și pentru „schimbarea fețelor între modelele participante” și „suprapunerea feței participantului peste corpul unei alte persoane”.
În unele cazuri, modelele contribuie la antrenarea propriilor înlocuitori: clauze din contracte permit utilizarea imaginilor lor pentru antrenarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială (IA).
Un proiect de contract al brandului Calvin Klein, consultat de Reuters, prevedea ca modelul să accepte – fără remunerație suplimentară – faptul că brandul „poate utiliza imagini în care modelul nu poate fi recunoscut în mod rezonabil (fără elemente de identificare, precum chipul, cicatrici, tatuaje sau alte semne distinctive) pentru a antrena și a rafina instrumente de IA, în scopul învățării unor atribute generale ale modelelor”.