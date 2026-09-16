Cum să alcătuieşti o ţinută stratificată pentru o zi caldă de toamnă

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 sept. 2026, 08:39

A te îmbrăca în straturi se zice layering. Nu presupune neapărat o garderobă nouă. Uneori este suficient să privești altfel hainele pe care le ai deja.

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