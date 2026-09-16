Cum să alcătuieşti o ţinută stratificată pentru o zi caldă de toamnă

A te îmbrăca în straturi se zice layering. Nu presupune neapărat o garderobă nouă. Uneori este suficient să privești altfel hainele pe care le ai deja.
Toamna şi primăvara sunt anotimpurile cele mai potrivite pentru a crea ţinute stratificate. Acum nu e aşa de frig ca iarna, când orice ai purta pe dedesubt este acoperit de un palton mare şi gros, şi nici aşa de cald ca vara când o simplă rochie subţire este tot ce-ţi doreşti să porţi.
Dacă nu știi de unde să începi, cea mai ușoară formulă este să construiești ținuta pornind de la piesele mai subțiri și să adaugi treptat straturile mai grele.
Un tricou sau un top cu mânecă lungă poate deveni baza. Peste el poți adăuga o cămașă, un cardigan sau un pulover fin, iar la exterior un blazer, trench, jachetă sau palton.
Tricotajele fine, lâna moale și piesele ușoare permit mai multe straturi fără ca fiecare dintre ele să adauge aceeași greutate vizuală.
Mai important, nu toate straturile trebuie să aibă aceeași funcție. Unele sunt acolo pentru confort, altele pentru textură, iar piesa exterioară poate fi cea care dă direcția întregului look.
Cinci formule simple de layering pentru toamnă
Prima este probabil și cea mai ușor de purtat: tricou alb + cardigan + jeans + loafers + palton. Este genul de combinație pe care o poți modifica aproape la nesfârșit. Schimbi paltonul cu o jachetă din piele, loafers cu botine sau cardiganul cu un pulover fin și ai deja altă ținută.
A doua pornește de la rochia de vară. Nu toate rochiile trebuie puse deoparte în septembrie. O rochie simplă poate continua să funcționeze cu un cardigan, un trench sau o jachetă din denim, iar sandalele pot fi înlocuite cu balerini, loafers sau botine.
A treia este blazerul peste hoodie. Contrastul dintre o piesă asociată cu tailoring-ul și una sport face mare parte din styling. Formula a apărut inclusiv în colecțiile recente și funcționează cel mai ușor atunci când hanoracul nu este atât de gros încât blazerul să își piardă forma.
A patra este puloverul peste o rochie slip. Diferența dintre tricot și materialul fluid al rochiei face ca două piese foarte simple să pară mult mai interesante împreună.
Iar a cincea este jacheta din denim sub un palton. Este una dintre formulele mele preferate pentru perioada de tranziție, mai ales atunci când paltonul este suficient de larg pentru a permite stratul suplimentar. Gulerul și o parte din denim rămân vizibile, iar ținuta capătă profunzime fără să ai nevoie de culoare sau accesorii complicate.