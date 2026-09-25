Jennifer Lopez mizează pe elementele de bază și strălucește la Săptămâna Modei de la Milano cu un look uimitor, foarte ușor de reprodus

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 sept. 2026, 09:15

Moda trece prin cele mai palpitante săptămâni ale sale, odată cu celebrarea celor mai importante podiumuri din industrie. Acum este rândul Săptămânii Modei de la Milano, care are loc între 22 și 26 septembrie, unde unele dintre cele mai influente branduri din sector își vor prezenta colecțiile primăvară/vară 2027.

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