Jennifer Lopez mizează pe elementele de bază și strălucește la Săptămâna Modei de la Milano cu un look uimitor, foarte ușor de reprodus

Moda trece prin cele mai palpitante săptămâni ale sale, odată cu celebrarea celor mai importante podiumuri din industrie. Acum este rândul Săptămânii Modei de la Milano, care are loc între 22 și 26 septembrie, unde unele dintre cele mai influente branduri din sector își vor prezenta colecțiile primăvară/vară 2027.
Anul acesta, evenimentul italian se mândrește din nou cu un program deosebit de încărcat de spectacole și prezentări, cu participarea a 152 de branduri și case de modă. Dintre acestea, 52 își vor prezenta noile colecții în format podium, 7 digital și 93 într-un format alternativ la prezentarea tradițională de modă.
Sosirea vedetelor din întreaga lume nu a întârziat. Jennifer Lopez a furat spectacolul, fiind unul dintre primii invitați internaționali și a fost văzută în capitala Lombardiei, purtând o ținută care cu siguranță a atras toate privirile - și nu pentru că era extravagantă. Artista a renunțat la strălucire și glamour și a optat pentru două piese vestimentare de bază care, atunci când sunt aranjate perfect, creează un aspect uimitor (și pe care probabil le aveți deja în garderobă).
Pentru partea de sus, artista a ales o cămașă albă care iese în evidență prin nasturii negri minusculi, dar mai ales prin felul în care a purtat-o: descheiată și cu mânecile suflecate, dezvăluind partea de sus de dedesubt și oferind ținutei acea senzație relaxată ce transformă complet o piesă vestimentară atât de clasică. Lopez a asortat-o cu pantaloni care merită un loc în orice garderobă. Una dintre acele piese care rezolvă orice plan improvizat în care îmbrăcarea corectă nu ar trebui să dureze mai mult de cinci minute. Este un design cu talie înaltă și picior drept, care subțiază instantaneu silueta și este deosebit de flatant datorită efectului de picior infinit pe care îl creează prin alungirea vizuală a figurii.
Ea a completat ținuta cu o geantă neagră de dimensiuni medii și bijuterii aurii care au adăugat nota potrivită de strălucire: cercei, un ceas și o brățară groasă cu zale. Și, fidelă stilului ei, deși pantofii abia se vedeau sub cracul pantalonilor, tocurile extrem de înalte au sporit și mai mult efectul de subțiere al ținutei. O alegere simplă, sofisticată și foarte reprezentativă pentru deschiderea Săptămânii Modei de la Milano.