Ținutele de top ale actriței Zendaya sunt o lecție de măiestrie în materie de modă tematică

2026 a fost un an aglomerat pentru actrița Zendaya, cu sezonul 3 din „Euphoria”, „The Drama”, „The Odyssey”, „Spider-Man: Brand New Day” și în curând „Dune: Part Three”. Cu atât de multe premiere și evenimente, Zendaya și stilistul ei, Law Roach, au profitat de ocazie pentru a prezenta cu adevărat arta și moda. Mai multe dintre cele mai recente ținute ale sale în premieră au luat cu asalt rețelele de socializare și pe bună dreptate, deoarece fiecare ținută a fost aleasă în mod deliberat și arată uimitor.
Pentru „The Odyssey”, lansat în SUA pe 17 iulie, Zendaya a purtat la premiere mai multe ținute superbe, multe dintre ele albe, cu siluete dramatice și atrăgătoare. Multe dintre aceste ținute au fost inspirate de arta Greciei antice.
Pentru premiera londoneză a filmului „Odiseea”, Roach a luat un avion privat pentru a-i livra Zendayei o superbă rochie Schiaparelli, care defilase cu doar câteva ore înainte la Săptămâna Couture de la Paris. Toată munca grea și transportul rochiei au dat roade, deoarece aspectul era uluitor. Placa albă sculptată a rochiei a contribuit la crearea unui aspect care amintește de sculpturile nud grecești antice. Fusta de jos era un spectacol; cădea de sus până jos în cascadă de mărgele albe perlate și argintii strălucitoare, într-un superb ombre. Acest look a fost, de asemenea, foarte apreciat online pentru machiajul și coafura aferente Zendayei.
Pentru premiera de la New York a filmului „Odiseea”, Zendaya s-a alăturat distribuției într-o rochie albă superbă, cu aripi lungi prinse la spate. Roach păstrase această rochie timp de aproape doi ani, știind că va fi perfectă pentru o ținută de premieră a filmului Odiseea. Piesa a surprins prezența de zeiță a actriței într-un mod fidel personajului ei din film, zeița Atena. De asemenea, i-a permis să aducă încredere, energie și grație evenimentului. Aceasta a fost, fără îndoială, una dintre cele mai populare și mai frumoase ținute ale sale din cadrul conferinței de presă.
Aceste două ținute pentru „Odiseea” arată cu adevărat dăruirea pe care actrița și stilistul au depus-o în selectarea ținutelor perfecte pentru fiecare eveniment, chiar dacă asta a însemnat să planifice cu doi ani înainte sau să își asigure o rochie cu doar câteva ore înainte de evenimentul de premieră.
Pe lângă turneul ei de presă pentru „The Odyssey”, Zendaya și Roach au creat mai multe ținute tematice pentru lansarea filmului „Spider-Man: Brand New Day”, care a avut premiera în cinematografe pe 31 iulie. Aceste ținute s-au inspirat din designurile păianjenilor și din istoria trecută din benzile desenate Spider-Man.
Pentru premiera filmului „Spider-Man: O zi nouă” la Shanghai, Zendaya a întâmpinat camerele de filmat în ținute Versace couture cu un breton nou-nouț. Rochia a folosit o combinație de materiale albe și șnururi negre pentru a da aspectul unei pânze de păianjen. Acest look a fost completat de pandantivul alb cu păianjen, împodobit, din talia Zendayei. Acesta a fost unul dintre cele mai îndrăznețe și îndrăznețe ținute ale sale de premieră, mai ales cu machiajul ei mai închis la culoare, care s-a potrivit bine temei păianjenului.
Pe 29 iulie, Zendaya a participat la premiera londoneză a filmului „Spider-Man: O zi nouă”. La acest ultim eveniment de premieră, actrița și-a încheiat prezentarea de modă cu Tamara Ralph couture. Rochia de culoarea fildeșului era împodobită cu lanțuri de aur înfășurate în jurul umerilor și pe toată lungimea rochiei. În partea inferioară a spatelui rochiei, mai multe dintre lanțurile aurii erau conectate printr-un mic pandantiv auriu în formă de păianjen. Această ținută s-a concentrat cu adevărat pe detalii, iar complexitatea bijuteriilor a dus-o la un alt nivel.
Această ținută frumoasă nu a fost însă adevăratul final al ținutelor Zendaya din „Spider-Man: O zi nouă”, deoarece aceasta a prezentat o ținută suplimentară pentru petrecerea de după premieră . Această ținută specifică avea o poveste fabuloasă în spate. În 1987, Willi Smith a fost însărcinat de Marvel Comics să creeze o rochie de mireasă pentru Mary Jane, pe care Zendaya o interpretează în filmele Spider-Man. În schițele originale , Smith a creat o rochie de sirenă cu dungi alb-negru, cu o parte de jos evazată roșie. În onoarea personajului său și a lungii istorii din spatele modei și artei Marvel Comics, actrița a purtat o recreare personalizată a acestei rochii în stil sirenă. Această rochie are o poveste de fundal frumoasă și o legătură dulce atât cu dragostea Zendaya pentru Mary Jane, cât și cu dragostea lui Mary Jane pentru Spider-Man.
Ținutele Zendaya sunt întotdeauna un spectacol pentru fani și arată grija și pasiunea pe care le aduce filmelor sale. Colaborarea cu cineva ca Roach, care acordă o atenție deosebită detaliilor și poveștii, ridică cu adevărat fiecare look în valoare. Cu atât de multe ținute uimitoare, fanii sunt cu siguranță încântați să vadă ce va face pentru următorul ei turneu de presă, care va avea loc în decembrie 2026, când „Dune: Partea a treia” va ajunge în cinematografe.