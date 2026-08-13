Ținutele de top ale actriței Zendaya sunt o lecție de măiestrie în materie de modă tematică

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 aug. 2026, 08:14

2026 a fost un an aglomerat pentru actrița Zendaya, cu sezonul 3 din „Euphoria”, „The Drama”, „The Odyssey”, „Spider-Man: Brand New Day” și în curând „Dune: Part Three”. Cu atât de multe premiere și evenimente, Zendaya și stilistul ei, Law Roach, au profitat de ocazie pentru a prezenta cu adevărat arta și moda. Mai multe dintre cele mai recente ținute ale sale în premieră au luat cu asalt rețelele de socializare și pe bună dreptate, deoarece fiecare ținută a fost aleasă în mod deliberat și arată uimitor.

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