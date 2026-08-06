O comună întrerupe iluminatul public pentru că nu mai are bani să plătească facturile

Comuna Vintilă Vodă din județul Buzău rămâne fără iluminat public începând de miercuri, 5 august, după ce administrația locală a decis să suspende serviciul din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă bugetul local. Localitatea se aliniază forțat la efortul de reducere a consumului de energie, însă oamenii se tem pentru siguranța lor, mai ales că au primit frecvent alerte privind prezența unor urși în apropiere.
Anunțul a fost făcut de edilul șef pe pagina de Facebook a Primăria Vintilă Vodă.
„Dragi cetățeni, din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă bugetul local, precum și în contextul situației economice existente la nivel național, Primăria comunei Vintilă Vodă este nevoită să ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor.Începând cu data de 05.08.2026, iluminatul public va fi întrerupt până la îmbunătățirea situației financiare. Această decizie nu a fost luată cu ușurință, însă este necesară pentru a putea asigura funcționarea celorlalte servicii publice esențiale și pentru a menține echilibrul bugetului local” se arată în mesajul primarului Ion Coman.
Potrivit administrației locale, iluminatul public va fi repus în funcțiune imediat ce situația financiară a comunei se va îmbunătăți și vor exista resurse pentru acoperirea costurilor aferente.
„Vă mulțumesc pentru înțelegere, răbdare și sprijin. Vă asigur că vom relua funcționarea iluminatului public imediat ce resursele financiare vor permite acest lucru”, a precizat edilul.