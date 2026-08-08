Operațiune contra cronometru pe Dunăre. Ultimele două barje sunt scufundate pentru Cernavodă
Operațiunea de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către Cernavodă continuă. Toate cele patru barje încărcate cu piatră sunt scufundate controlat pentru a forma două praguri artificiale care să direcționeze apa spre Dunărea Veche și, mai departe, către centrala nucleară.
Primele două barje au fost coborâte în apă în noaptea de vineri spre sâmbătă, după o operațiune care a durat aproximativ 11 ore. Celelalte două au fost poziționate sâmbătă, la aproximativ 300 de metri în amonte, unde au început să fie scufundate treptat.
De ce sunt scufundate atât de lent
Procedura este extrem de precisă. Apa este introdusă treptat în compartimentele tehnice ale barjelor, astfel încât acestea să coboare progresiv până la poziția stabilită de specialiști.
Echipele monitorizează permanent poziția ambarcațiunilor, deoarece acestea trebuie așezate corect față de direcția curentului. Împreună, cele patru barje vor forma două praguri artificiale menite să trimită mai multă apă spre Cernavodă.
La Cernavodă, nivelul Dunării a mai scăzut cu patru centimetri față de ziua precedentă. Specialiștii estimează însă că săptămâna viitoare nu ar trebui să apară probleme în funcționarea centralei.
Intervenția are ca scop câștigarea unor zile suplimentare de funcționare pentru Reactorul 2, în condițiile debitului extrem de redus al Dunării. În paralel, autoritățile desfășoară lucrări de decolmatare pentru a facilita circulația apei către centrală.