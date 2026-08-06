Donald Trump a răbufnit împotriva șefului Pentagonului: președintele, enervat că i s-ar fi ascuns penuria de rachete

Trump i-a reproșat lui Hegseth că l-a făcut să creadă că problema munițiilor „fusese rezolvată”
Crește nemulțumirea președintelui Donald Trump față de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, pe fondul ineficienței campaniei militare împotriva Iranului. Potrivit publicației The Washington Post, Trump i‑a cerut explicații secretarului apărării cu privire la penuria extremă de muniție cu care s-ar confrunta SUA în urma atacurilor din Iran.
Frustrarea președintelui Donald Trump față de acțiunile secretarului Apărării, Pete Hegseth, a răbufnit la o întâlnire care a avut loc la Camp David săptămâna trecută. Liderul de la Casa Albă ar fi cerut explicații legate de faptul că i s-ar fi ascuns penuria extremă de muniție, care amenință să limiteze opțiunile militare împotriva Iranului.
Trump i-a reproșat lui Hegseth că l-a făcut să creadă că problema munițiilor „fusese rezolvată”, au declarat pentru The Washington Post două persoane familiarizate cu situația.
De fapt, se pare că acesta este și motivul pentru care Trump a anunțat — și ulterior a anulat — „cel mai mare atac de după al Doilea Război Mondial”.
Penuria de muniție, în special în ceea ce privește rachetele ghidate cu rază lungă de acțiune și interceptorii de apărare aeriană, a constituit unul dintre motivele pentru care Trump s-a abținut în ultimele zile de la lansarea unor atacuri masive suplimentare împotriva Iranului, a declarat una dintre surse.
Numai în prima lună de luptă, SUA au lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk și au utilizat peste 1.000 de sisteme Patriot și Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), a relatat anterior The Washington Post.