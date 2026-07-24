Războiul Generației Șosetelor: De ce Generația Z consideră gleznele goale „moartea modei”
Povestea care a ajuns să simbolizeze disputa a început la o agenție digitală din cartierul Vinohrady din Praga: un angajat în vârstă de treizeci și patru de ani își perfecționase ținuta cu șosete abia vizibile băgate sub adidași din piele - până când a dat peste un stagiar în vârstă de douăzeci de ani care, cu o milă sinceră, l-a informat că „șosetele sale invizibile” erau „îngrozitor de retro” și trădau clar că cineva „avea deja peste treizeci de ani”.
Conform The New York Times, ceea ce a început ca niște glume pe TikTok s-a transformat într-un adevărat război cultural între mileniali și generațiile mai tinere. Pentru Generația Z, gleznele goale au devenit un indicator al unui „dinozaur digital” - oricine ale cărui șosete nu ajung cel puțin la jumătatea gambei pur și simplu nu este înregistrat pe radarul lor.
O tânără de douăzeci și doi de ani a recunoscut că este atât de neobișnuită să-și vadă propriile glezne încât priveliștea ar șoca-o cu adevărat. Un tânăr de optsprezece ani din San Diego a spus că și-a aruncat toate șosetele scurte și că singura persoană din viața lui care le mai poartă este propriul său tată.
Și covoarele roșii confirmă această tendință. Billie Eilish a apărut la premiera filmului ei de concert din mai 2026 purtând șosete înalte de un roșu aprins - o ținută pe care jucătoarea de baschet Angel Reese o purtase deja la Gala Met. Între timp, British Vogue a publicat un articol cu titlul grăitor „Jennifer Lawrence pășește cu îndrăzneală în șosete Millennials”, unde „cu îndrăzneală” se citește ca un eufemism politicos pentru o misiune sinucigașă în materie de modă.
Și producătorii confirmă schimbarea. Randy Goldberg, cofondatorul mărcii de șosete Bombas, a recunoscut că în 2013 compania și-a construit afacerea pe șosete scurte ca bestseller, dar în ultimii doi ani cererea s-a îndreptat decisiv către modelele înalte, care acum zboară de pe rafturi.
Sursa:
Tabu.RO