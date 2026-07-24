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Războiul Generației Șosetelor: De ce Generația Z consideră gleznele goale „moartea modei”

Războiul Generației Șosetelor: De ce Generația Z consideră gleznele goale „moartea modei”

Războiul Generației Șosetelor: De ce Generația Z consideră gleznele goale „moartea modei”

Scris de Andreea Damian Publicat: 24 iul. 2026, 08:58

Războiul Generației Șosetelor: De ce Generația Z consideră gleznele goale „moartea modei”

O ciocnire neașteptată între generații a erupt pe rețelele de socializare și pe canalele de modă: milenarii, care au petrecut ani de zile purtând șosete invizibile, sunt acum batjocoriți de Generația Z, care consideră acest stil iremediabil demodat și cer șosete înalte, care ajung până la jumătatea gambei.

Povestea care a ajuns să simbolizeze disputa a început la o agenție digitală din cartierul Vinohrady din Praga: un angajat în vârstă de treizeci și patru de ani își perfecționase ținuta cu șosete abia vizibile băgate sub adidași din piele - până când a dat peste un stagiar în vârstă de douăzeci de ani care, cu o milă sinceră, l-a informat că „șosetele sale invizibile” erau „îngrozitor de retro” și trădau clar că cineva „avea deja peste treizeci de ani”.

Conform The New York Times, ceea ce a început ca niște glume pe TikTok s-a transformat într-un adevărat război cultural între mileniali și generațiile mai tinere. Pentru Generația Z, gleznele goale au devenit un indicator al unui „dinozaur digital” - oricine ale cărui șosete nu ajung cel puțin la jumătatea gambei pur și simplu nu este înregistrat pe radarul lor.

O tânără de douăzeci și doi de ani a recunoscut că este atât de neobișnuită să-și vadă propriile glezne încât priveliștea ar șoca-o cu adevărat. Un tânăr de optsprezece ani din San Diego a spus că și-a aruncat toate șosetele scurte și că singura persoană din viața lui care le mai poartă este propriul său tată.

Și covoarele roșii confirmă această tendință. Billie Eilish a apărut la premiera filmului ei de concert din mai 2026 purtând șosete înalte de un roșu aprins - o ținută pe care jucătoarea de baschet Angel Reese o purtase deja la Gala Met. Între timp, British Vogue a publicat un articol cu ​​titlul grăitor „Jennifer Lawrence pășește cu îndrăzneală în șosete Millennials”, unde „cu îndrăzneală” se citește ca un eufemism politicos pentru o misiune sinucigașă în materie de modă.

Și producătorii confirmă schimbarea. Randy Goldberg, cofondatorul mărcii de șosete Bombas, a recunoscut că în 2013 compania și-a construit afacerea pe șosete scurte ca bestseller, dar în ultimii doi ani cererea s-a îndreptat decisiv către modelele înalte, care acum zboară de pe rafturi.

Sursa:

Tabu.RO

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