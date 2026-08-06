Skinny jeans și talia joasă revin în toamna 2026

Revenirea nu este provocată doar de nostalgia Y2K. Moda ultimilor ani a readus treptat mai multe elemente asociate finalului anilor 2000 și începutului anilor 2010: estetica indie sleaze, cizmele înalte, jachetele din piele înguste, curelele joase, topurile fitted și stylingul mai puțin „perfect”.
Skinny jeans apar din nou în colecțiile pentru toamna 2026, iar talia joasă continuă revenirea începută în urmă cu mai multe sezoane. WWD indică apariții relevante la Dior, Gucci și Seven For All Mankind, unde denimul slim este reinterpretat prin proporții și styling contemporan.
Totuși, moda nu se întoarce pur și simplu în trecut. Versiunea din 2026 este mai puțin rigidă, mai puțin uniformă și, în multe cazuri, mai ușor de purtat.
Semnalele privind revenirea taliei joase au apărut de câțiva ani, dar în 2026 direcția a devenit mult mai vizibilă.
Numéro observă că low-rise-ul a revenit în mai multe forme, de la baggy și bootcut până la cigarette și skinny. Croiala nu mai este asociată exclusiv cu blugii ultra-strâmți ai începutului de mileniu, ci apare în siluete foarte diferite.
În colecțiile recente, talia coboară, iar piciorul începe să se îngusteze. Uneori rezultatul este un skinny autentic, mulat până la gleznă. Alteori este mai degrabă un jean slim-straight sau stovepipe, care urmărește linia corpului fără să o comprime complet.
Această diferență este importantă.
Moda anilor 2000 propunea deseori aceeași combinație: talie foarte joasă, denim elastic, picior extrem de strâmt și lungime până la gleznă. În 2026, elementele sunt separate și recombinate.
Poți avea talie joasă cu un picior larg, talie medie cu o croială cigarette sau un skinny cu talie mai înaltă. Nu mai există un singur uniform obligatoriu.
Sursa:
Tabu.RO