DADCORE | Ținutele inspirate de tați vor face ca vara să se simtă ca o briză
Dacă nu te-ai apucat încă de estetica dadcore, s-ar putea să fie momentul potrivit pentru tine. Iulie este luna pentru grătare în curte, excursii la plajă și alte activități de vară, așa că o uniformă ușoară și lejeră, inspirată de stilul „tăticului”, va face pregătirile mult mai ușoare, astfel încât să poți rămâne mereu în mișcare.
Gândește-te la o ținută stereotipă pentru tătici. Un top simplu, cum ar fi un tricou vechi cu o trupă sau o cămașă cu guler, este punctul central. (Puncte bonus dacă este vintage, fie că este luată din magazinul tău second-hand preferat, fie că este o ținută de altădată.) Asorteaz-o cu niște pantaloni largi - denim, kaki sau cargo. Poți opta pentru pantaloni sau pantaloni scurți tradiționali sau poți adăuga propria ta notă cu o fustă la modă .
Din fericire, estetica dadcore a fost adoptată de unele dintre cele mai în vogă vedete, așa că există o mulțime de inspirație. Hudson Williams a adus chiar și această ținută la Paris în timpul Săptămânii Modei. Combinația sa simplă de tricou grafic și blugi baggy a fost completată de pantofi sport groși New Balance.
La începutul acestei veri, Ayo Edebiri și-a exprimat propria abordare dadcore cu o cămașă și pantaloni largi. A optat pentru șlapi care au dat ținutei o notă mai casual, relaxată, și a fost accesorizată cu o geantă pufoasă pentru o notă îndrăzneață. Milly Alcock a ales combinația chintesențială de pantaloni scurți și cămașă cu dungi și a ridicat ștacheta cu ochelarii de soare supradimensionați - ochelarii de soare dramatic de mari tind să fie și ei preferați de tați. A asortat ținuta cu o geantă roșie lejeră și pantofi cu toc mic pentru o pată de culoare la modă.
La sfârșitul lunii iulie, Zendaya a dus look-ul dadcore pe covorul roșu în felul ei. A optat pentru un tricou grafic supradimensionat, purtat ca o rochie, pentru sesiunea foto Spider-Man: Brand New Day. Iar în weekendul de 4 iulie, Dua Lipa a ieșit în New York City cu un top alb lejer, pantaloni scurți din denim, balerini și o șapcă de baseball cu model inversat, un alt articol esențial pentru un tată.
Această tendință a fost lansată de mult timp. Am văzut vedete precum Hailey Bieber și Trinity Rodman purtând ținute de tată iarna, dovedind că această estetică poate oferi formule vestimentare pentru orice sezon.
Însă vara permite acestei tendințe să-și atingă întregul potențial. Adoptă-o pentru toate ținutele tale de vară, iar apoi, în septembrie, adaptează-le în garderoba ta de întoarcere la școală.