Moda de lux este sub presiune, deoarece UE interzice distrugerea hainelor nevândute

Marilor companii le este interzis să ardă sau să îngroape hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute, inclusiv articolele returnate.
Începând cu această săptămână, marile grupuri de modă precum LVMH, Prada, Chanel și Inditex nu vor mai avea voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute în Uniunea Europeană (UE).
Conform reglementărilor în vigoare de la 19 iulie, marilor companii le este interzis să ardă sau să îngroape hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute, inclusiv articolele returnate. Distrugerea este permisă doar în cazuri excepționale, cum ar fi atunci când produsele prezintă un pericol pentru sănătate, sunt contrafăcute sau sunt deteriorate iremediabil.
În schimb, UE încurajează întreprinderile să aleagă soluții mai sustenabile, cum ar fi donarea, repararea, reutilizarea sau reciclarea produselor.
Interdicția face parte din regulamentul privind proiectarea ecologică pentru produse sustenabile (ESPR), adoptat de UE în 2024 pentru a limita supraproducția, a reduce deșeurile și a prelungi ciclul de viață al materialelor.
Se așteaptă ca această mișcare să aibă un impact semnificativ asupra mărcilor de modă de lux. Timp de mulți ani, unele mărci de lux au fost acuzate că distrug stocurile nevândute pentru a menține deficitul de produse și a proteja prețurile pieței.
Un proces intentat săptămâna aceasta susține că Chanel a distrus mii de articole nevândute în Hong Kong, ca parte a unei strategii de gestionare a stocurilor. Cu toate acestea, Chanel susține că cifrele prezentate în instanță nu reflectă operațiunile globale actuale ale companiei.
Potrivit Chanel, compania a înființat din 2019 L'Atelier des Matières, o companie de reciclare, pentru a recupera materiale din produsele nevandabile și a le returna în lanțul de aprovizionare ca parte a unui model de economie circulară.
Conform Agenției Europene de Mediu, aproximativ 4-9% din produsele textile lansate pe piața europeană în fiecare an, echivalentul a 264.000-594.000 de tone, sunt distruse înainte de a ajunge la consumatori. Cu toate acestea, în prezent nu există cifre oficiale care să indice cât din această cantitate provine de la mărcile de lux.
Experții cred că noile reglementări vor obliga companiile să își schimbe strategiile. În loc să distrugă stocurile excedentare, companiile ar putea fi nevoite să accepte costuri de depozitare mai mari, să extindă canalele de vânzări cu discount strict controlate sau să ajusteze planurile de producție pentru a limita stocurile excedentare de la bun început.
Pentru industria bunurilor de lux, aceasta este o provocare deosebit de semnificativă, deoarece valoarea mărcii se bazează în mare măsură pe controlul ofertei și menținerea deficitului de produse. Eliberarea stocurilor excedentare către magazine cu discount, piețe de revânzare sau rețele de donații poate exacerba reducerile de prețuri și poate afecta imaginea mărcii.
Conform datelor furnizate de Bain & Company și Asociația Italiană a Produselor de Lux (Altagamma), aproximativ 40% din produsele de lux vor trebui vândute la prețuri reduse în 2025 din cauza cererii slabe și a stocurilor în creștere.
Potrivit analiștilor, noile reglementări ar putea încuraja, de asemenea, brandurile de modă să intensifice aplicarea inteligenței artificiale pentru a urmări stocurile în timp real, a prognoza cererea consumatorilor și a optimiza alocarea mărfurilor între magazine și depozite.
Sursa:
Tabu.RO