Dansatorii Shakirei la finala Cupei Mondiale 2026, îmbrăcați de un designer român

Designerul Rafaela Pestrițu a fost responsabil pentru realizarea a 40 de costume create special pentru dansatorii care au însoțit-o pe Shakira pe scenă în pauza finalei Cupei Mondiale 2026.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, creatoarea de modă a detaliat culisele unei producții contra cronometru, presiunea din spatele unui proiect de amploare globală și modul în care un brand românesc independent a ajuns să fie văzut pe una dintre cele mai mari scene ale lumii.
Colaborarea dintre designerul român și echipa artistei columbiene nu a fost o premieră, Rafaela Pestrițu lucrând anterior și pentru turneul Shakirei. Cu toate acestea, ritmul pentru finala Cupei Mondiale a fost unul fără precedent.
„Proiectul a evoluat foarte repede și am ajuns să realizăm 40 de lookuri custom, într-un timp extrem de scurt. Primul meu gând a fost legat de amploarea proiectului și de timpul pe care îl aveam la dispoziție, dar imediat după a venit entuziasmul de a contribui la un moment de o asemenea vizibilitate internațională”, a explicat Rafaela Pestrițu pentru ELLE România.
Procesul de producție a mobilizat resurse neașteptate. Pentru a respecta termenul de doar o săptămână, echipa din studioul designerului a colaborat cu o fabrică de familie din Slatina, primind ajutor logistic inclusiv de la membrii propriei familii.
Deși show-ul a impus un concept vizual riguros, axat pe nuanța de galben atribuită momentului Shakirei, piesele au păstrat elementele reprezentative ale brandului românesc. Costumele au integrat printuri trompe-l’œil, drapaje, tehnici de layering și detalii aplicate manual, precum franjuri și mărgele concepute să amplifice dinamica mișcărilor de pe scenă. Ieșirea pe scenă a creațiilor a reprezentat punctul culminant al acestui efort colectiv.
Sursa:
Tabu.RO