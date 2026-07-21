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Dansatorii Shakirei la finala Cupei Mondiale 2026, îmbrăcați de un designer român

Dansatorii Shakirei la finala Cupei Mondiale 2026, îmbrăcați de un designer român

Dansatorii Shakirei la finala Cupei Mondiale 2026, îmbrăcați de un designer român

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 iul. 2026, 10:22

40 de costume, create în șapte zile

Designerul Rafaela Pestrițu a fost responsabil pentru realizarea a 40 de costume create special pentru dansatorii care au însoțit-o pe Shakira pe scenă în pauza finalei Cupei Mondiale 2026.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, creatoarea de modă a detaliat culisele unei producții contra cronometru, presiunea din spatele unui proiect de amploare globală și modul în care un brand românesc independent a ajuns să fie văzut pe una dintre cele mai mari scene ale lumii.

Colaborarea dintre designerul român și echipa artistei columbiene nu a fost o premieră, Rafaela Pestrițu lucrând anterior și pentru turneul Shakirei. Cu toate acestea, ritmul pentru finala Cupei Mondiale a fost unul fără precedent.

„Proiectul a evoluat foarte repede și am ajuns să realizăm 40 de lookuri custom, într-un timp extrem de scurt. Primul meu gând a fost legat de amploarea proiectului și de timpul pe care îl aveam la dispoziție, dar imediat după a venit entuziasmul de a contribui la un moment de o asemenea vizibilitate internațională”, a explicat Rafaela Pestrițu pentru ELLE România.

Procesul de producție a mobilizat resurse neașteptate. Pentru a respecta termenul de doar o săptămână, echipa din studioul designerului a colaborat cu o fabrică de familie din Slatina, primind ajutor logistic inclusiv de la membrii propriei familii.

Deși show-ul a impus un concept vizual riguros, axat pe nuanța de galben atribuită momentului Shakirei, piesele au păstrat elementele reprezentative ale brandului românesc. Costumele au integrat printuri trompe-l’œil, drapaje, tehnici de layering și detalii aplicate manual, precum franjuri și mărgele concepute să amplifice dinamica mișcărilor de pe scenă. Ieșirea pe scenă a creațiilor a reprezentat punctul culminant al acestui efort colectiv.

Sursa:

Tabu.RO

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