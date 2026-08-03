Renașterea genților maxi | De ce moda spune adio mini-poșetelor
Renașterea genților maxi | De ce moda spune adio mini-poșetelor
Obsesia modei pentru gențile minuscule lasă acum locul a ceva mult mai practic
Putem fi cu toții de acord că am petrecut mult prea mult timp prefăcându-ne că un telefon și un ruj sunt suficiente pentru a justifica o poșetă minusculă? Am fost pe placul modei pentru că așa ne-a spus moda. Dar ați observat vreodată că cele mai captivante videoclipuri „Ce e în geanta mea?”, de care suntem obsedați, prezintă pe cineva care își scoate întreaga viață – un roman, sticla cu apă, punga cu medicamente, cinci produse de machiaj, un șal imens și uneori încă o poșetă!
La urma urmei, nimeni nu s-a uitat vreodată la cineva care scoate doar rujul dintr-o poșetă minusculă. Obsesia modei pentru gențile minuscule lasă acum locul a ceva mult mai practic. Gențile tote supradimensionate, gențile tip carryall lejere și gențile de umăr încăpătoare își revendică locul pe podium. În egală măsură la modă și funcționale, geanta gigantică reflectă un apetit tot mai mare pentru accesorii care pot ține pasul cu viața modernă fără a compromite stilul.
Revenirea genții supradimensionate
Fiecare tendință are un punct de cotitură, iar micro-gențile și-au atins în sfârșit punctul culminant. Revenirea genții supradimensionate nu s-a născut pe străzi; a fost scrisă pentru prima dată pe podiumuri. În colecțiile primăvară/vară 2026, casele de modă au abandonat colectiv gențile mici în favoarea celor uriașe, semnalând o schimbare către accesorii care completează realitățile unei vieți moderne aglomerate.
La Bottega Veneta, geanta supradimensionată cu efect de crocodil și modelul lor hobo intrecciato, semnătura casei, au devenit companionii impunători. Chanel a îmbrățișat tendința printr-o geantă țesută supradimensionată din colecția Resort 2027, în timp ce Celine a optat pentru un shopper elegant din piele și genți tip carryall supradimensionate care au îmbinăt luxul discret cu caracterul practic. Loewe a extins conversația cu siluete asemănătoare unei cutii care estompează linia dintre călătorii și ținutele de zi cu zi. Tod's și-a reimaginat geanta de cumpărături emblematică într-o rafie supradimensionată, dovedind că tendința se extinde dincolo de oraș.
Gențile în tendințe
Ei bine, din fericire, tendința genților supradimensionate nu este definită de o singură formă. Siluetele remarcabile ale acestui sezon acoperă totul, de la genți structurate din piele la genți de umăr relaxate, fiecare oferind propria abordare a celei mai noi obsesii a modei.
Geantă mare din piele: Acest design atemporal nu se demodează niciodată și este mereu în avangardă. Este structurată, dar spațioasă; aceste genți sunt suficient de încăpătoare pentru a vă transporta toate lucrurile esențiale, păstrând în același timp un aspect elegant și sofisticat.
Genți tip carryall lejere: Aceasta este relaxată, suplă și deliberat nestructurată; aduce o ușurință naturală ținutei de zi cu zi. Siluetele moi se mulează natural pe corp, făcându-le mai puțin rigide decât gențile tradiționale. Acestea sunt cele care arată mai bine odată purtate.
Genți East-West: mai lungi decât mai înalte, gențile East-West oferă o abordare proaspătă a genții clasice. Forma lor alungită se simte elegantă, modernă și rafinată, ceea ce le face favorite printre cumpărătorii de lux. Gândiți-vă la ele ca la echilibrul perfect între eleganța discretă și caracterul practic.
Modele din piele întoarsă moale: Pielea întoarsă se bucură de un moment de glorie; acest stil este perfect pentru ținutele tale de toamnă, deoarece aduce căldură și textură siluetei. De la nuanțele intense de maro ciocolatiu de pe podium până la tonurile pământii de caramel, aceste genți din piele întoarsă moale sunt dovada că materialele tactile pot fi la fel de impactante ca și accesoriile îndrăznețe.
Geantă mare de plajă, cunoscută și sub numele de rafie tote: Apreciate în lunile mai calde, aceste genți tote din rafie oferă o interpretare mai ușoară a acestei tendințe. Aceste modele țesute nu mai sunt rezervate vacanțelor la plajă. Cu toate acestea, își fac loc și în garderoba noastră de zi cu zi, asortându-se perfect cu orice, de la articole vestimentare din in la rochii de vară lejere.
De ce cu cât mai mare cu atât mai bine?
Se pare că aveam nevoie de mai mult decât de un telefon și un ruj, deoarece atractivitatea unei genți mari merge mult dincolo de estetică și proporții mai mari; este vorba despre un scop mai amplu. Într-o perioadă în care zilele sunt mai aglomerate ca niciodată, adoptăm în mod natural accesorii care recunosc realitățile rutinelor moderne.
Acestea se adaptează fără efort de la zilele de lucru la escapadele de weekend, fiind adesea un companion perfect de călătorie, în timp ce versatilitatea lor înseamnă că probabil vor fi mult mai utilizate decât o geantă mini pentru ocazii speciale. Consumatorii investesc mai atent, iar cele mai bune tendințe sunt cele care au sens dincolo de podium.
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