Renașterea genților maxi | De ce moda spune adio mini-poșetelor 

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Putem fi cu toții de acord că am petrecut mult prea mult timp prefăcându-ne că un telefon și un ruj sunt suficiente pentru a justifica o poșetă minusculă? Am fost pe placul modei pentru că așa ne-a spus moda. Dar ați observat vreodată că cele mai captivante videoclipuri „Ce e în geanta mea?”, de care suntem obsedați, prezintă pe cineva care își scoate întreaga viață – un roman, sticla cu apă, punga cu medicamente, cinci produse de machiaj, un șal imens și uneori încă o poșetă!