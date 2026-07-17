Confruntare de stil în „Odiseea”: Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway și Lupita Nyong'o transformă turneul promoțional în propriul podium de modă

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Promovarea pentru „Odiseea”, noul film al lui Christopher Nolan, care va fi lansat în cinematografe pe 17 iulie, se transformă într-un spectacol de modă în care stilul și estetica domină rețelele de socializare. De la Londra la Paris, distribuția, care include actori de top precum Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o și Elliott Page, a fost văzută la evenimente de presă purtând ținute care reflectă estetica și personalitățile personajelor pe care le interpretează.