Confruntare de stil în „Odiseea”: Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway și Lupita Nyong'o transformă turneul promoțional în propriul podium de modă

Promovarea pentru „Odiseea” se transformă într-un spectacol de modă
Promovarea pentru „Odiseea”, noul film al lui Christopher Nolan, care va fi lansat în cinematografe pe 17 iulie, se transformă într-un spectacol de modă în care stilul și estetica domină rețelele de socializare. De la Londra la Paris, distribuția, care include actori de top precum Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o și Elliott Page, a fost văzută la evenimente de presă purtând ținute care reflectă estetica și personalitățile personajelor pe care le interpretează.
Toți actorii din „Odiseea” au apărut în fața Turnului Eiffel purtând ținute elegante și atent selectate. Dar, în acest caz, lumina reflectoarelor a fost pusă pe femeile din film. Zendaya a optat pentru un look vizual atrăgător, în timp ce Charlize Theron a ales simplitatea. Anne Hathaway și Lupita Nyong'o, pe de altă parte, au purtat rochii elegante.
Zendaya și atenția ei la detalii
Zendaya și Charlize Theron au arătat clar că stilurile lor sunt complet opuse. Acest lucru a fost și mai evident în timpul vizitei distribuției la Paris, de marți. Actrița din „Euphoria” a demonstrat că fiecare dintre aparițiile sale este meticulos planificată. Law Roach, consultantul ei de imagine, reușește să construiască narațiuni complete în jurul fiecărei apariții. Cu această ocazie, actrița a purtat o rochie albă minimalistă, Givenchy. Cu toate acestea, a existat o piesă vestimentară remarcabilă: o mască aurie Philip Treacy, inspirată din stilul venețian, care a ieșit în evidență față de restul actorilor.
Charlize Theron și simplitatea ei
La polul opus, Charlize Theron a apărut la eveniment, reprezentând noua fază creativă a designerului Dior, Jonathan Anderson. Ținuta ei, aparent simplă, contrasta cu cea a colegei sale: un sacou negru, o cămașă galbenă și pantaloni scurți din satin albastru-gheață, pe care i-a completat cu sandale cu toc și barete. Așa cum a făcut de ani de zile, Theron a optat pentru piese vestimentare de înaltă calitate, meticulos lucrate, evitând volumul excesiv și ornamentele decorative.
Anne Hathaway și predilecția ei pentru eleganță
Anne Hathaway a optat pentru o ținută între cele ale celorlalte două actrițe: o rochie lungă, albastru închis, cu imprimeu halter, finisată cu un strat transparent de tul la decolteu și mici aplicații aurii împrăștiate pe material, creând iluzia unor constelații. A completat ținuta cu sandale aurii, cercei cu diamante și brățări.
Strasurile și diamantele Lupitei Nyong'o
Actrița din Black Panther a apărut la prezentare într-o rochie în stil sirenă, cu bretele subțiri. Din colecția Armani Privé, designul a prezentat mărgele delicate, pe care le-a accesorizat cu cercei și inele de la Hearts On Fire.
Aceste patru actrițe au arătat clar în aceste zile promoționale că nu există concurență, ci mai degrabă interpretări diferite ale covorului roșu. Pentru că fiecare își interpretează rolul din perspective complet diferite.